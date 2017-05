Warriors vira após lesão de Kawhi e abre 1 a 0 sobre Spurs na final do Oeste

O Golden State Warriors conseguiu uma virada heroica sobre o San Antonio Spurs neste domingo e abriu vantagem de 1 a 0 na decisão da Conferência Oeste da NBA. Apesar de abrir a série em casa, o time de Stephen Curry chegou a ficar 25 pontos atrás do marcador e só foi garantir a vitória em um final de partida emocionante: 113 a 111.

A reação da equipe anfitriã, no entanto, aconteceu somente depois que Kawhi Leonard deixou a quadra, a oito minutos do fim do terceiro quarto, com uma torção no tornozelo esquerdo. Nos 23 minutos em que atuou, Kahwi comandava o passeio do Spurs com 23 pontos, oito rebotes e três assistências.

Os visitantes sentiram a saída de seu principal jogador e o Warriors foi para cima. As bolas de três de Curry começaram a cair, Kevin Durant acordou para o jogo e o terceiro quarto terminou com uma vantagem do Spurs de apenas nove pontos.

Na parte final da partida, o Spurs demonstrou nervosismo e vacilou, especialmente na marcação. A um minuto do término, os visitantes deixaram o adversário pegar dois rebotes ofensivos em sequência e ter três tentativas dos três. Na última delas, Curry não vacilou.

O armador do Warriors terminou a partida como cestinha, com 40 pontos (19 deles no terceiro quarto), apesar do baixo aproveitamento dos três - anotou sete de 16 tentativas. Durant também finalizou a partida com grande atuação ao marcar 34 pontos.

Pelo lado do Spurs, além de Kawhi, que é dúvida para o segundo jogo, LaMarcus Aldridge fez uma boa partida, com 28 pontos e oito rebotes. Manu Ginobili fez 17. O próximo duelo da série está marcado para esta terça-feira, às 22 horas (de Brasília) novamente em Oakland, na casa do Golden State.

Na Conferência Leste, o Boston Celtics receberá o Washington Wizards nesta segunda-feira, às 21 horas (de Brasília), no sétimo e decisivo duelo das semifinais. Quem vencer, enfrentará na final o Cleveland Cavaliers, que eliminou o Toronto Raptors por 4 a 0.

