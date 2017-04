Warriors 'varre' Blazers e avança às semifinais da Conferência Oeste

O Golden State Warriors não teve dificuldades para avançar às semifinais da Conferência Oeste da NBA. Na noite de segunda-feira, a equipe fechou a série pela primeira rodada dos playoffs em 4 a 0 e "varreu" o Portland Trail Blazers ao superá-lo por 128 a 103, fora de casa.

Responsável por sete das 17 cestas de três convertidas pelo seu time, Stephen Curry brilhou ao anotar 37 pontos e ainda somar oito assistências e sete rebotes pelo Warriors, que atuou pelo seu segundo jogo seguido sem o técnico Steve Kerr, que sofre com problemas derivados de uma operação nas costas, realizada há alguns anos. Assim, a sua função foi desempenhada pelo assistente Mike Brown.

Os visitantes voltaram a contar com Kevin Durant, que não atuava desde o Jogo 1 por estar com dores musculares. Na noite de segunda-feira, ele foi titular e terminou a partida com dez pontos em menos de 21 minutos. Todos os titulares anotaram ao menos dez pontos para o Warriors, sendo que Draymond Green marcou 21.

Sem ser ameaçado, o Warriors foi ao intervalo em vantagem de 72 a 48. Damian Lillard anotou 34 pontos e foi ovacionado ao deixar a quadra pela torcida do Blazers, que se classificou pela quarta temporada consecutiva aos playoffs.

O próximo adversário do Warriors na pós-temporada da NBA sairá da série entre Utah Jazz e Los Angeles Clippers, que está empatada em 2 a 2.

RAPTORS FICA A UMA VITÓRIA DA CLASSIFICAÇÃO - O Toronto Raptors ficou a um passo de avançar nos playoffs ao fazer 3 a 2 na série contra o Milwaukee Bucks com a vitória por 118 a 93, no Canadá, na noite de segunda-feira. O ala Norm Powell, escalado como titular pela segunda vez seguida, anotou 25 pontos, a maior quantidade da sua carreira em uma partida pelos playoffs.

O técnico Dwane Casey decidiu escalá-lo após o time ser massacrado por 104 a 77 no Jogo 3, e a aposta parece estar sendo certa, tanto que o Raptors venceu o segundo duelo consecutivo. No confronto de segunda, ele acertou quatro arremessos de três e converteu todos os seus tiros livres, além de ter levantado a torcida com uma enterrada frente a Giannis Antetokounmpo e Thon Maker no quarto período.

Kyle Lowry totalizou 16 pontos e dez assistências, enquanto Serge Ibaka fez 19 pontos e DeMar DeRozan finalizou com 18 pelo Raptors, que vai visitar o Bucks na quinta-feira e selará a sua passagem para enfrentar o Cleveland Cavaliers nas semifinais da Conferência Leste, o atual campeão da NBA, em caso de nova vitória.

O Jogo 6, porém, foi um problema para o Raptors na temporada passada. Ele perdeu esses duelos para Indiana Pacers e Miami Heat antes de fechar as séries em 4 a 3 e viu o Cavaliers superá-lo no sexto duelo para levar o título da Conferência Leste.

DeMarre Carroll anotou 12 pontos, em uma noite em que os cinco titulares do Raptors marcaram dois dígitos. Como reserva, Cory Joseph somou dez pontos, enquanto o brasileiro Lucas Bebê obteve dois rebotes. Antetokounmpo liderou o Bucks com 30 pontos e nove rebotes. Já Malcom Brogdon anotou 19 e Greg Monroe contabilizou 11.

HAWKS EMPATA SÉRIE - O Atlanta Hawks empatou a série com o Washington Wizards em 2 a 2 ao superá-lo por 111 a 101, como mandante, em boas noites de Paul Milsap, que superou um início ruim para anotar 19 pontos, e de Dwight Howard, que teve atuações discretas nos três primeiros jogos, mas conseguiu um "double-double" de 16 pontos e 15 rebotes.

Sete jogadores do Hawks fizeram ao menos dez pontos, incluindo os reservas Kent Bazemore, com 16 e sete assistências, e José Calderón, com dez e cinco assistências.

Bradley Beal totalizou 32 pontos, enquanto John Wall contabilizou 22 pontos e dez assistências pelo Wizards, que não resistiu ao jogo coletivo do Hawks. O quinto duelo da série está agendado para a próxima quarta-feira.

JOGOS DE TERÇA - Os playoffs da NBA prosseguem nesta terça-feira com três jogos: Houston Rockets x Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies e Los Angeles Clippers x Utah Jazz. O Rockets está em vantagem de 3 a 1, enquanto as outras séries estão empatadas em 2 a 2.

