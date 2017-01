Warriors supera Thunder em casa com 40 pontos de Kevin Durant

Ex-companheiros no Oklahoma City Thunder, Kevin Durant e Russel Westbrook se reencontraram em lados diferentes da quadra na rodada de quarta-feira da NBA e protagonizaram mais um duelo de alto nível. Ao final, quem se deu melhor foi Durant, que liderou o Golden State Warriors na vitória por 121 a 100 sobre o Thunder, em Oakland.

Durant brilhou com 40 pontos pelo Warriors e ainda capturou 12 rebotes. Assim, passou a 79 pontos nos dois duelos que teve com o Thunder desde que trocou de equipe antes do início da temporada 2016/2017 da NBA. E voltou a vencer o seu antigo time, pois em 3 de novembro havia triunfado por 122 a 96.

Já Westbrook conseguiu o seu 21º "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) nesta temporada pelo Thunder, com 27 pontos, 15 rebotes e 13 assistências. Enes Kanter somou 22 pontos e nove rebotes, enquanto Victor Oladipo marcou 20 pelo sétimo colocado da Conferência Oeste.

Stephen Curry contribuiu para o triunfo do Warriors com 24 pontos e oito assistências, enquanto Klay Thompson marcou 14 pontos e Draymond Green acumulou 12 pontos e 11 rebotes pelo melhor time do Oeste e da NBA com 36 vitórias em 42 partidas. O brasileiro Anderson Varejão ficou em quadra por cinco minutos, mas passou em branco nesse período.

ROCKETS VENCE COM MAIS UM SHOW DE HARDEN - Com mais uma grande atuação de James Harden, que fechou a noite com 38 pontos, oito assistências e seis rebotes, o Houston Rockets superou o Milwaukee Bucks por 111 a 92, em casa, nesta quarta-feira.

O brasileiro Nenê Hilário registrou cinco pontos, três rebotes e dois tocos nos dez minutos me que esteve em ação pelo Rockets. Após perder três dos últimos quatro jogos, o Rockets reencontrou o caminho das vitórias e chegou aos 17 triunfos em 21 partidas como mandante nesta temporada, ocupando a terceira posição na Conferência Oeste. Giannis Antetokounmpo brilhou com 32 pontos, 11 rebotes, seis assistências e três tocos pelo Bucks, que está em nono lugar no Leste.

OUTROS JOGOS - O Washington Wizards conquistou a 13ª vitória consecutiva como mandante na noite de quarta ao superar o Memphis Grizzlies por 104 a 101, com uma atuação decisiva de John Wall, que fechou a noite com 25 pontos e 13 assistências. Ottos Potter Jr. também marcou 25 pontos. No estouro do cronômetro, James Ennis III errou o arremesso de três que empataria o duelo para o Grizzlies.

A sequência de triunfos em casa é a maior do Wizards desde as 15 da temporada 1988/1989. O time acumula 18 vitórias em 24 jogos como mandante, mas apenas quatro em 17 duelos fora de casa, o que o deixa em quinto lugar no Leste.

Na noite de quarta, o Wizards nunca esteve atrás no placar e chegou a liderar por uma diferença de 19 pontos no primeiro tempo, conseguindo resistir a uma investida final do Grizzlies, o sexto colocado do Oeste. Marc Gasol foi o cestinha da partida com 28 pontos.

Em recuperação, o Philadelphia 76ers conseguiu uma vitória de peso na noite de quarta-feira ao superar o Toronto Raptors por 94 a 89, em casa, passando a somar sete vitórias nos últimos nove duelos. Joel Embiid brilhou com 26 pontos e nove rebotes após ser dúvida para o duelo por causa de uma gripe.

O time da Filadélfia ainda está em uma modesta antepenúltima posição na Conferência Leste, com 14 triunfos e 26 derrotas, mas já dá esperanças ao torcedor após três péssimas temporadas. DeMar DeRozan anotou 25 pontos e Kyle Lowry fez 24 para o Raptors, o vice-líder do Leste.

Fora de casa, o New York Knicks superou o Boston Celtics por 117 a 106, com 30 pontos de Derrick Rose. O time nova-iorquino não contou com titulares lesionados Kristaps Porzingis e Joakim Noah, mas Mindaugas Kuzminskas e Willy Hernangómez compensaram as ausências com 17 pontos cada. Essa foi apenas a terceira vitória do Knicks nos últimos 14 jogos, o que o deixa em 11º lugar no Leste.

Isaiah Thomas liderou o Celtics com 39 pontos, na 13ª ocasião nesta temporada em que marcou ao menos 30. Jae Crowder fez 21 pontos, mas não evitou a quarta derrota nos últimos 17 jogos do Celtics, que está na terceira posição na mesma conferência.

Já o Detroit Pistons venceu fácil o Atlanta Hswks por 118 a 95, em casa, com 26 pontos de Reggie Jackson. Todos os titulares da equipe fizeram ao menos dez pontos, sendo que Tobias Harris marcou 19, Reggie Bullock contribuiu com 15 e Andre Drummond somou 17 rebotes e 13 pontos pelo décimo colocado do Leste.

O Pistons fechou o primeiro quarto vencendo por 42 a 18 e nunca esteve atrás no placar. Paul Millsap liderou o Hawks com 21 pontos e oito rebotes. A equipe está na quarta posição no Leste.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 94 x 89 Toronto Raptors

Washington Wizards 104 x 101 Memphis Grizzlies

Charlotte Hornets 107 x 85 Portland Trail Blazers

Boston Celtics 106 x 117 New York Knicks

New Orleans Pelicans 118 x 98 Orlando Magic

Houston Rockets 111 x 92 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 118 x 95 Atlanta Hawks

Golden State Warriors 121 x 100 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 100 x 106 Indiana Pacers

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Phoenix Suns

Miami Heat x Dallas Mavericks

New York Knicks x Washington Wizards

San Antonio Spurs x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves

