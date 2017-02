Warriors supera Clippers fora de casa e vence a quinta seguida na NBA

Time de melhor campanha da temporada 2016/2017 e da Conferência Oeste, o Golden State Warriors manteve o embalo e conquistou a quinta vitória consecutiva e a 11ª nos últimos 12 jogos ao superar o Los Angeles Clippers por 133 a 120, fora de casa, pela rodada de quinta-feira.

Um dia após converter 11 arremessos de três no duelo com o Charlotte Hornets, Stephen Curry acertou apenas três tentativas. Ainda assim, foi importante para o novo triunfo do Warriors ao marcar 29 pontos. Kevin Durant também se destacou ao somar 26 pontos e dez assistências, além de ter obtido oito rebotes. Já Klay Thompson marcou 21 pontos. E o brasileiro Anderson Varejão capturou dois rebotes nos oito minutos em que ficou em quadra.

Blake Griffin anotou 31 pontos pelo Clippers, tendo convertido 11 de 13 tiros livres. Mas não conseguiu impedir a nona derrota consecutiva para o Warriors, embora dessa vez o tropeço não tenha sido tão pesado quanto o anterior, por uma diferença de 46 pontos.

O Clippers, porém, ofereceu pouca resistência, nunca chegou a assumir a dianteira do placar e chegou a estar perdendo por uma diferença de 21 pontos, apesar de todo o esforço de Griffin. Outro destaque do quarto colocado do Oeste foi Jamal Crawford, que marcou 21 pontos.

A rodada de quinta da NBA foi histórica para Gregg Popovich que igualou o recorde de triunfos por uma franquia ao chegar aos 1.127 somados por Jerry Sloan pelo Utah Jazz. E isso foi atingido na vitória do San Antonio Spurs por 102 a 86 sobre o Philadelphia 76ers, em casa. Esta foi a 11ª vitória seguida do Spurs, o segundo melhor time do Oeste, diante da equipe da Filadélfia.

Kawhi Leonard marcou 19 pontos e Dewayne Dedmon finalizou o jogo com 13 pontos e dez rebotes num duelo em que os times estavam muito desfalcados. O Spurs não tinha LaMarcus Aldridge e Pau Gasol, enquanto o 76ers não contou com Joel Embiid, Nerlens Noel e Robert Covington. Ersan Ilyasova liderou o time da Filadélfia, o segundo pior da Conferência Leste, com 25 pontos e dez rebotes.

Na sua primeira volta a Houston desde que deixou a equipe antes do início da temporada, Dwight Howard foi protagonista da vitória do Atlanta Hawks por 113 a 108 sobre o Rockets, na noite de quinta, com 24 pontos e 23 rebotes do pivô.

O Hawks chegou a estar perdendo por uma diferença e 20 pontos, tendo começado o quarto período com uma desvantagem de 13, mas conseguiu a virada. Tim Hardaway Jr. totalizou 33 pontos, a maior quantidade da sua carreira, sendo 23 no último quarto.

Harden somou 41 pontos, oito assistências e oito rebotes pelo Rockets, que está em terceiro lugar no Oeste, mas não conseguiu impedir a reação do quinto melhor time do Leste. Já o brasileiro Nenê Hilário acumulou quatro pontos, três rebotes e uma assistência nos 16 minutos em que atuou.

Também na noite de quinta, o Washington Wizards assegurou a sexta vitória consecutiva e o 16º triunfo seguido como mandante ao superar o Los Angeles Lakers por 116 a 108. John Wall brilhou com 33 pontos, sendo 16 no último quarto, e 11 assistências, Bradley Beal anotou 23 e Marcin Gortat contribuiu com 21. Jordan Clarkson liderou o Lakers com 20 pontos.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Orlando Magic x Toronto Raptors

Brooklyn Nets x Indiana Pacers

Detroit Pistons x Minnesota Timberwolves

Houston Rockets x Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies

Boston Celtics x Los Angeles Clippers

Denver Nuggets x Milwaukee Bucks

Sacramento Kings x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x Dallas Mavericks

Veja Também

Comentários