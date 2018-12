Warriors sofre, mas bate Clippers no fim com show de Durant e Curry

O Golden State Warriors teve muita dificuldade, mas venceu mais uma na rodada de domingo da NBA. Os atuais bicampeões da liga receberam o Los Angeles Clippers e precisaram de noites extremamente inspiradas de Stephen Curry e Kevin Durant para levar a melhor por 129 a 127.

Foi o 23.º triunfo em 34 jogos do Warriors, que ocupa a segunda colocação do Oeste, atrás somente do Denver Nuggets. Já o Los Angeles Clippers perdeu pela 14.ª vez em 33 partidas e é o sexto colocado da mesma conferência, também dentro da zona de classificação para os playoffs.

No domingo, os dois maiores astros do Warriors combinaram para 77 pontos. Foram 35, além 12 rebotes, para Durant, enquanto Curry marcou 42, incluindo dois a meio segundo para o fim, que garantiram o triunfo dos mandantes. Pelo Clippers, destaque para os 32 pontos e nove rebotes de Tobias Harris.

Com o resultado, o Warriors ganhou a segunda colocação do Oklahoma City Thunder, que perdeu para o Minnesota Timberwolves por 114 a 112, em casa, em outro confronto bastante equilibrado. Andrew Wiggins foi o destaque dos visitantes, com 30 pontos, enquanto Paul George (31 pontos e 11 rebotes) Russell Westbrook (23 pontos, 11 rebotes e 10 assistências) lideraram o lado perdedor.

Esta foi a 11.ª derrota em 32 partidas do Thunder, que caiu para a terceira colocação do Oeste. O Timberwolves somou seu 15.º triunfo e, apesar de ocupar somente a 13.ª posição da mesma conferência, segue na briga por uma vaga nos playoffs.

Ainda no Oeste, o Memphis Grizzlies visitou o Los Angeles Lakers e levou a melhor por 107 a 99. O calouro Jaren Jackson Jr. foi o destaque do 17.º triunfo dos décimos colocados da conferência, com 27 pontos. Pelo Lakers, que perdeu pela 14.ª vez e ocupa a quarta posição, LeBron James terminou com 22 pontos e 14 rebotes.

Já no Leste, o Boston Celtics somou a 19.ª vitória ao passar pelo Charlotte Hornets por 119 a 103, em casa. O armador Kyrie Irving comandou o triunfo dos quintos colocados com 25 pontos, enquanto Kemba Walker, com 21, não impediu a 16.ª derrota do Hornets, que ocupa o sexto lugar.

A terceira colocação da conferência é do Indiana Pacers, que recebeu o Washington Wizards e passou por 105 a 89, graças aos 18 pontos e 17 rebotes de Myles Turner. Foi o 22.º triunfo da equipe, enquanto o Wizards somou sua 21.ª derrota e ocupa a 11.ª colocação da conferência.

O único brasileiro em quadra na rodada foi o Cristiano Felício. Ele atuou por apenas dois minutos e não pontuou no triunfo de seu Chicago Bulls fora de casa sobre o Cleveland Cavaliers, por 112 a 92. O Bulls é o 13.º do Leste, enquanto o Cavaliers é o lanterna. Ambos estão fora da briga por playoffs.

A NBA pausa nesta segunda-feira, véspera natalina, e retorna na terça, com a tradicional rodada de Natal. Serão cinco partidas neste dia: New York Knicks x Milwaukee Bucks, Houston Rockets x Oklahoma City Thunder, Boston Celtics x Philadelphia 76ers, Golden State Warriors x Los Angeles Lakers e Utah Jazz x Portland Trail Blazers.

Confira os resultados de domingo da NBA:

Detroit Pistons 95 x 98 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 105 x 89 Washington Wizards

Boston Celtics 119 x 103 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 111 x 103 Phoenix Suns

Cleveland Cavaliers 92 x 112 Chicago Bulls

Orlando Magic 91 x 115 Miami Heat

Sacramento Kings 122 x 117 New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder 112 x 114 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 129 x 127 Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers 121 x 118 Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers 99 x 107 Memphis Grizzlies