Warriors retoma liderança em rodada com novo 'triple-double' de Westbrook

A rodada de terça-feira da NBA teve apenas cinco jogos, mas o suficiente para se ver em quadra grandes atuações de três astros. Stephen Curry liderou o Golden State Warriors a uma apertada vitória em casa que recolocou a equipe na liderança geral. Russell Westbrook anotou seu 33.º 'triple-double' da temporada, na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Brooklyn Nets. Já LeBron James também conseguiu um triple-double, ajudando o Cleveland Cavaliers a bater o Detroit Pistons.

Desses resultados, o mais importante para a liga foi a vitória do Warriors sobre o Philadelphia 76ers, em casa, por 106 a 104. Desde que Kevin Durant se lesionou, há oito rodadas, essa foi só a terceira vitória do atual vice-campeão da NBA. Com campanha de 53 vitórias e 14 derrotas, o Warriors voltou a ser líder isolado. O San Antonio Spurs pode igualar a campanha nesta quarta, quando recebe o Portland Trail Blazers.

No dia seu 29.º aniversário, Curry anotou 29 pontos. Tanto ele quando Klay Thompson anotaram cinco cestas de três pontos. O ala, porém, fez um ponto a menos na partida: 28. Draymond Green contribuiu com 20.

O 76ers chegou a abrir 16 pontos de vantagem no terceiro quarto e vencia até a metade do último quarto. Curry, porém, foi decisivo anotando duas cestas de três pontos em dois momentos que o 76ers liderava nos minutos finais. No último lance, Saric errou propositalmente um arremesso livre, Holmes pegou o rebote, tentou empatar a 2s4 do fim, mas errou o lance, bem marcado por Curry.

TRIPLE-DOUBLES - Em Nova York, Russell Westbrook comandou o Oklahoma City Thunder a uma vitória sobre o lanterna geral Brooklyn Nets por 122 a 104. O armador fez 25 pontos (errou dois de cada três arremessos), pegou 12 rebotes e deu incríveis 19 assistências - contra 11 de todos os seus companheiros somados.

Foi o 33.º jogo em que ele conseguiu dois dígitos em três fundamentos, um feito histórico. Mas a meta dele é igualar ou superar Oscar Robertson, o recordista, com 41 no campeonato de 1961/1962. Faltando 15 partidas para o Thunder, Westbrook precisa de mais oito triple-doubles para empatar o recorde. Por enquanto, foram 33 em 67 jogos - pouco menos que um a cada duas partidas.

Em Cleveland, LeBron James também conseguiu um triple-double. Apesar de jogar apenas 28 minutos, ele anotou 16 pontos, pegou 11 rebotes e deu 12 assistências. Foi o terceiro triple-double dele nos últimos quatro jogos, o 10.º na temporada. É uma marca expressiva para quem fez apenas três em toda da temporada passada e havia somado seis nas últimas três temporadas.

Com 44 vitórias e aproveitamento de 66,7%, o Cavaliers tem agora alguma folga sobre o Boston Celtics, que soma 42 vitórias e também briga pela liderança do Leste. O Pistons é o sétimo, com 33 vitórias. Tem apenas uma a mais que o Miami Heat, o décimo colocado. Já o Thunder é sexto no Oeste, com 38 triunfos.

Confira os resultados desta terça-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers 128 x 96 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 104 x 122 Oklahoma City Thunder

New York Knicks 87 x 81 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 100 x 77 Portland Trail Blazers

Golden State Warriors 106 x 104 Philadelphia 76ers

Acompanhe os jogos desta quarta-feira na NBA:

Washington Wizards x Dallas Mavericks

Indiana Pacers x Charlotte Hornets

Boston Celtics x Minnesota Timberwolves

Miami Heat x New Orleans Pelicans

Detroit Pistons x Utah Jazz

Chicago Bulls x Memphis Grizzlies

Houston Rockets x Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

Phoenix Suns x Sacramento Kings

Los Angeles Clippers x Milwaukee Bucks

