Warriors marca só 86 pontos e perde em casa do Celtics; Spurs ganha e encosta

Até pouco mais de uma semana atrás, o Golden State Warriors caminhava para tentar fazer a terceira melhor campanha da história da NBA. Agora, vai ter que se virar para não perder a liderança da Conferência Oeste para o San Antonio Spurs. Na noite de quarta-feira, o time de Oakland foi surpreendo pelo Boston Celtics, perdendo por 86 a 99 em casa. Uma pontuação irrisória para quem tem média de 117 pontos por partida.

A derrota é a quarta do Warriors nos últimos dez jogos, a terceira nos últimos cinco - e em nove dias. Sem Kevin Durant, que vai ficar um mês fora por lesão, o Warriors perdeu a vantagem na liderança do Oeste. Tem 52 vitórias e 12 derrotas, contra 50 triunfos e 13 revezes do San Antonio Spurs, que na quarta-feira à noite ganhou do Sacramento Kings por 114 a 104.

Em Oakland, o Warriors vencia o Celtics até quando faltavam 7min19s para o fim do jogo. Em questão de dois minutos, porém, os visitantes abriram nove pontos de vantagem, que os time de Stephen Curry não conseguiu reverter. O armador até anotou 23 pontos, Klay Thompson outros 25, mas juntos eles só acertaram quatro de 17 arremessos de três pontos.

Kevin Durant fez muita falta. Patrick McCaw, seu substituto, foi figura nula na partida, anotando apenas seis pontos. Do outro lado, pelo Celtics, foram 25 pontos para Isaiah Thomas, o terceiro maior cestinha da temporada.

Alheio ao mau momento do Warriors, o Spurs ganhou nove das últimas 10. Diante do Kings, em casa, poupando Kawhi Leonard e LaMarcus Aldridge, o time de San Antonio chegou a ver o rival abrir 28 pontos de vantagem no meio do segundo quarto. Comando por Patty Mills e Manu Ginobili, que saíram do banco, o Spurs conseguiu virar no último quarto e vencer por 10 pontos de vantagem.

O argentino fechou o jogo com 19 pontos, enquanto Mills fez 17. Eles ficaram em quadra 25 e 26 minutos, respectivamente, e, com eles jogando, o Spurs fez 23 pontos a mais do que levou.

Já em Houston, o terceiro e o quarto colocados do Oeste se enfrentaram, com vitória do Utah Jazz sobre o Rockets por 115 a 108. Ainda assim, a franquia do Texas aparece três vitórias à frente na classificação. Muito graças a James Harden, segundo cestinha da temporada, que fez 35 pontos na noite passada. Nenê não foi utilizado.

Raulzinho, entretanto, teve espaço no Jazz pela segunda partida seguida, algo que não acontecia desde meados de janeiro. Ele atuou por 21 minutos, um recorde na temporada, marcando cinco pontos e dando duas assistências.

OUTROS JOGOS - Com o Cleveland vindo de duas derrotas, a briga pela ponta no Leste também está quente. O Cavaliers tem 42 vitórias, apenas uma a menos que o Celtics, que, porém, perdeu cinco dos últimos 10 jogos.

Quem também chega a esta briga é o Washington Wizards, que venceu a terceira seguida, a 39.ª na temporada, ao bater o Denver Nuggets por 123 a 113. John Wall anotou 30 pontos e ainda deu 10 assistências. Bradley Beal ainda ajudou com 23 pontos, enquanto Otto Porter Jr anotou 22.

Outro que sonha nesta reta final de temporada regular é o Toronto Raptors, que bateu o New Orleans Pelicans por 94 a 87, com 25 pontos e 13 rebotes de Jonas Valanciunas. Lucas Bebê não saiu do banco na 38.ª vitória da equipe do Canadá.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic 98 x 91 Chicago Bulls

Atlanta Hawks 110 x 105 Brooklyn Nets

Miami Heat 108 x 101 Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks 104 x 93 New York Knicks

New Orleans Hornets 87 x 94 Toronto Raptors

Houston Rockets 108 x 115 Utah Jazz

Minnesota Timberwolves 107 x 91 Los Angeles Clippers

Indiana Pacers 115 x 98 Detroit Pistons

San Antonio Spurs 114 x 104 Sacramento Kings

Denver Nuggets 113 x 123 Washington Wizards

Golden State Warriors 86 x 99 Boston Celtics

Acompanhe os jogos desta quinta-feira na NBA:

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Philadelphia 76ers

Phoenix Suns x Los Angeles Lakers

