Warriors exibe boa reação e derrota Rockets; Westbrook fica mais perto do recorde

Em duelo de alto nível nesta reta final da temporada regular da NBA, o Golden State Warriors mostrou mais uma vez seu poder de reação para vencer o Houston Rockets, de James Harden, por 107 a 98, em casa, na noite desta sexta-feira. Pela mesma rodada, Russell Westbrook cravou mais um "triple-double", apesar da derrota do Oklahoma City Thunder para San Antonio Spurs, e o Cleveland Cavaliers superou o Philadelphia 76ers, de Tiago Splitter.

Em Oakland, os dois times entraram em quadra já classificados para os playoffs, mas não aliviaram. Melhor time da temporada até agora, o Warriors começou o segundo tempo atrás no placar e só buscou a virada no quarto período, graças principalmente ao crescimento de Stephen Curry ao longo do jogo.

O MVP das últimas duas temporadas terminou a partida como o cestinha, com seus 24 pontos. Anotou ainda sete rebotes e cinco assistências. Klay Thompson contribuiu com 20 pontos e oito rebotes. A dupla ofuscou James Harden, forte candidato a MVP da atual temporada. O jogador do Rockets anotou apenas 17 pontos, mas anotou 12 rebotes e oito assistências. O brasileiro Nenê foi poupado na partida.

Com o resultado, o Warriors melhorou ainda mais a sua sequência na temporada. O time cravou sua 10ª vitória seguida, no total são 62. Tem apenas 14 derrotas. O Rockets segue na terceira colocação da mesma Conferência Oeste, com 51 triunfos e 25 derrotas.

Em Oklahoma, Russell Westbrook voltou a brilhar. Ele cravou seu 39º "triple-double" na temporada e ficou mais perto do recorde de 41, que pertence a Oscar Robertson, na temporada 1961/62. Desta vez o armador anotou 32 pontos, 15 rebotes e 12 assistências. O jogador do Thunder tem mais sete jogos para alcançar e até superar o recorde histórico.

Mesmo assim, o Thunder acabou levando uma virada em casa, pelo placar de 100 a 95, do Spurs, segundo melhor time do campeonato (58 vitórias e 17 derrotas).

Os visitantes contaram mais uma vez com grande atuação de Kawhi Leonard, outro candidato a MVP, com seus 28 pontos e oito rebotes. Assim como o Spurs, o Thunder já está assegurado nos playoffs. Ocupa no momento o quinto lugar na Conferência Oeste, com 43 vitórias e 32 derrotas.

Pela Conferência Leste, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics venceram seus jogos, mantendo o Celtics na liderança. Em casa, o time derrotou o Orlando Magic por 117 a 116. A equipe soma agora uma vitória a mais que os atuais campeões, com 49 vitórias e 27 derrotas.

O Cavaliers faturou seu 48º triunfo na noite desta sexta ao superar o Philadelphia 76ers por 122 a 105. Diante de sua torcida, o time derrotou uma das equipes mais modestas da NBA contando com brilho do seu trio mais famoso.

LeBron James foi o cestinha da partida, com 34 pontos. Registrou ainda nove rebotes e seis assistências. Kevin Love, por sua vez, obteve um "double-double" de 18 pontos e 10 rebotes. E Kyrie Irving contribuiu com 24 pontos e nove assistências.

Do outro lado da quadra, Splitter fez seu segundo jogo com camisa do "Sixers". Em apenas sete minutos em quadra, anotou cinco pontos, pegou dois rebotes e deu uma assistência. Curiosamente, o brasileiro marcou sua primeira cesta de três pontos na NBA. Em sua sétima temporada na liga norte-americana de basquete, o pivô nunca registrava número neste fundamento por jogar mais dentro do garrafão.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Toronto Raptors 111 x 100 Indiana Pacers

Charlotte Hornets 122 x 114 Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers 122 x 105 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 117 x 116 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 99 x 90 Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans 117 x 89 Sacramento Kings

Miami Heat 94 x 98 New York Knicks

Utah Jazz 95 x 88 Washington Wizards

Oklahoma City Thunder 95 x 100 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 107 x 98 Houston Rockets

Milwaukee Bucks 108 x 105 Detroit Pistons

Acompanhe os jogos deste sábado:

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers

Chicago Bulls x Atlanta Hawks

Brooklyn Nets x Orlando Magic

Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings

Portland Trail Blazers x Phoenix Suns

Veja Também

Comentários