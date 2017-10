Warriors e Cavaliers vencem no encerramento da pré-temporada da NBA

Finalistas da última edição da NBA, Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers venceram na despedida da pré-temporada, na noite desta sexta-feira. O último dia de jogos teve "rodada" cheia, com 12 partidas, com vitórias também do San Antonio Spurs e do Toronto Raptors. A temporada regular terá início na próxima terça-feira.

Voltando a jogar em casa, em Oakland, após viagem à China, o Warriors derrotou o Sacramento Kings por 117 a 106. Líder da equipe, Stephen Curry anotou 18 pontos em 18 minutos em quadra. Como de costume nesta pré-temporada, o técnico Steve Kerr aproveitou a partida para fazer testes. E um deles foi Patrick McCaw, segundo maior pontuador da equipe no jogo, com 17 pontos.

Fora de casa, o Cleveland Cavaliers entrou em quadra novamente sem LeBron James. Ele ficou fora pela quarta vez nesta pré-temporada, com dores no tornozelo. Kevin Love também foi destaque. Mesmo sem a dupla, o time venceu o Orlando Magic por 113 a 106. Jose Calderón, com 18 pontos, e Dwyane Wade, com 15, foram os destaques. Pelo Magic, Aaron Gordon marcou 21 pontos.

Num dos melhores jogos da noite, o San Antonio Spurs bateu o Houston Rockets por 106 a 97. Jogando fora de casa, o Spurs contou com 26 pontos e 10 rebotes de LaMarcus Aldridge. Rudy Gay e Kyle Anderson contribuíram com 14 e 13 pontos, respectivamente. Pelo Rockets, Eric Gordon registrou 27 pontos e James Harden anotou 15 pontos e 11 assistências.

No duelo entre o Toronto Raptors e o Chicago Bulls, o Raptors levou a melhor, pelo placar de 125 a 104, fora de casa. Um dos destaques da última temporada, o time visitante contou com 27 pontos de CJ Miles e 17 de Kyle Lowry. Justin Holiday foi o principal jogador do Bulls, com 17 pontos.

Ainda na noite desta sexta, o Charlotte Hornets superou o Dallas Mavericks por 111 a 96, enquanto o Washington Wizards bateu o New York Knicks por 110 a 103. Já o Memphis Grizzlies superou o New Orleans Pelicans pelo amplo placar de 142 a 101. O Milwaukee Bucks derrotou o Detroit Pistons por 107 a 103, o Philadelphia 76ers ganhou o Miami Heat por 119 a 95 e, no duelo de Los Angeles, o Lakers bateu o Clippers por 111 a 104.

