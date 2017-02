Warriors e Cavaliers sofrem, mas vencem e mantêm favoritismo na NBA

Últimos campeões da NBA e favoritos ao título da atual temporada, o Golden State Warriors e o Cleveland Cavaliers suaram na noite desta segunda-feira, mas conquistaram mais uma vitória na rodada da NBA. Dono da melhor campanha do campeonato até agora, o Warriors derrotou o Philadelphia 76ers por 119 a 108, fora de casa, enquanto o Cavaliers superou o Milwaukee Bucks pelo placar de 102 a 95, diante de sua torcida.

Dos dois favoritos, o Cavaliers foi quem mais sofreu em quadra. Em duelo equilibrado contra o Bucks, a equipe anfitriã chegou a estar atrás no placar contra um dos rivais de pior performance no campeonato. Somente no segundo tempo o Cavaliers abriu vantagem para conquistar sua 41ª vitória - tem 17 derrotas.

O Cavaliers contou com o retorno de LeBron James, poupado do jogo anterior por causa de dor de garganta. Nesta segunda, ele comandou a equipe com um "double-double" de 24 pontos e dez rebotes. Registrou ainda seis assistências. O cestinha da equipe, e da partida, foi Kyrie Irving, com 25 pontos.

Pelo lado do Bucks, Malcolm Brogdon se destacou, com 20 pontos. Na 10ª colocação da Conferência Oeste, que tem o Cavaliers com o líder, o Bucks soma 26 vitórias e 32 derrotas. Está na briga para conseguir uma vaga nos playoffs - somente os oito primeiros colocados avançam no campeonato.

Na Filadélfia, o Warriors teve um pouco menos de dificuldade contra o 76ers. Os anfitriões chegaram a liderar o placar no primeiro quarto e tentaram surpreender no segundo tempo. Porém, os atuais vice-campeões contavam com o retorno de Kevin Durant, poupado no jogo passado, e o principal reforço da equipe na temporada não decepcionou, marcando 27 pontos e pegando oito rebotes.

Cestinha da partida, Durant compensou em parte as atuações mais discretas de Stephen Curry, MVP das últimas duas temporadas, e Klay Thompson. Curry anotou 19 pontos e seis assistências, enquanto Thompson contribuiu com 21 pontos.

O resultado manteve o Warriors, já classificado para os playoffs, com a melhor campanha da temporada. A equipe tem agora 50 vitórias e nove derrotas, na liderança isolada da Conferência Oeste. Já o Philadelphia 76ers soma 22 triunfos e 37 derrotas, na 13ª posição da Conferência Leste.

Em outro bom jogo da rodada, o Indiana Pacers surpreendeu ao derrotar o Houston Rockets por 117 a 108, fora de casa. Terceiro colocado do lado Oeste (42 vitórias e 19 derrotas), o Rockets contou com a liderança de James Harden, e seus 25 pontos, e da grande atuação de Lou Williams, responsável por 28 pontos.

Mas o desempenho da dupla não foi o suficiente para conter o ritmo do Pacers, com Jeff Teague (25 pontos) à frente. O brasileiro Nenê Hilário se destacou pelo Rockets, com 15 pontos e sete rebotes registrados nos 19 minutos em que esteve em quadra.

O Pacers já aparece na sexta colocação do lado Leste, com 31 vitórias e 29 derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

New York Knicks 91 x 92 Toronto Raptors

Philadelphia 76ers 108 x 119 Golden State Warriors

Cleveland Cavaliers 102 x 95 Milwaukee Bucks

Boston Celtics 98 x 114 Atlanta Hawks

Dallas Mavericks 96 x 89 Miami Heat

Houston Rockets 108 x 117 Indiana Pacers

Sacramento Kings 88 x 102 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Washington Wizards x Golden State Warriors

Detroit Pistons x Portland Trail Blazers

Chicago Bulls x Denver Nuggets

Memphis Grizzlies x Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder x Utah Jazz

Los Angeles Lakers x Charlotte Hornets

