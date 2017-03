Warriors é batido pelo Wizards e perde Durant por lesão

A noite de terça-feira foi terrível para o Golden State Warriors. Os atuais vice-campeões da NBA perderam Kevin Durant por lesão, chegaram a estar en desvantagem de 19 pontos no primeiro quarto da partida e acabou sendo superado pelo Washington Wizards por 112 a 108, fora de casa.

Apesar de todos esses problemas, o Warriors teve a oportunidade de assumir a liderança do placar quando faltavam dez segundos para o final do duelo, quando perdia por uma diferença de dois pontos. Mas o astro Stephen Curry falhou no arremesso de três.

Markieff Morris pegou o rebote e converteu dois tiros livres a 3s7 do fim, fechando uma noite em que anotou 22 pontos, ajudando o Wizards a superar o Warriors, apesar dos 25 pontos de Curry.

Durant sofreu uma lesão no joelho e abandonou o encontro quando haviam sido disputados apenas 93 segundos do duelo. Agora ele passará por exames para determinar a gravidade do problema, provocado pela queda de Zaza Pachulia sobre a sua perna esquerda.

Durant, o Jogador Mais Valioso da NBA em 2014 e o líder do Warriors em rebotes e pontos nesta temporada, não anotou sequer um ponto. Assim, viu ser cortada uma impressionante série de 562 partidas de temporada regular em que havia marcado ao menos dez pontos.

John Wall ajudou o Wizards com 19 pontos na noite de terça, enquanto Bradley Beal totalizou 25 pelo terceiro melhor time da Conferência Leste, que conseguiu superar o líder do Oeste.

WESTBROOK BRILHA DE NOVO - Também pela rodada de terça-feira da NBA, Russel Westbrook conseguiu o seu 30º "triple-double" na temporada 2016/2017 numa partida em que anotou 43 pontos, sendo 12 nos últimos 2min05, para ajudar o Oklahoma City Thunder a superar o Utah Jazz por 109 a 106, em casa.

Westbrook ainda capturou 11 rebotes e dez assistências, chegando aos 67 "triple-doubles" na sua carreira, sendo que este foi o quarto consecutivo, coincidindo com a mesma sequência de triunfos do Thunder.

Doug McDermott totalizou 16 pontos e Enes Kaner marcou 15, além de ter obtido nove rebotes pelo sétimo colocado da Conferência Oeste, com 35 vitórias em 60 jogos, dois triunfos a menos do que o Jazz, que ocupa a quarta posição.

A 15s5 do fim, Westbrook fez uma cesta e sofreu a falta, convertendo o tiro Livre em uma jogada de três pontos que colocou o Thunder em vantagem de 108 a 106. Depois, Jerami Grant acertou um de dois tiros livres fazendo 109 a 106. No final, Gordon Hayward, que liderou o Jazz com 19 pontos, falhou no arremesso de três que levaria o duelo para a prorrogação.

OUTROS JOGOS - Fora de casa, o Denver Nuggets superou o Chicago Bulls por 125 a 107, com o terceiro "triple-double" na temporada de Nikola Jokic, que marcou 19 pontos, recuperou 16 rebotes e distribuiu dez assistências.

Em duelo definido apenas na prorrogação, o Detroit Pistons bateu, em casa, o Portland Trail Blazers por 120 a 113 com 37 pontos de Marcus Morris, um recorde na sua carreira.

Nos outros dois jogos da rodada de terça-feira, o Memphis Grizzlies superou o Phoenix Suns por 130 a 112, em casa, enquanto o Charlotte Hornets superou o Los Angeles Lakers por 109 a 104 como visitante.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic x New York Knicks

Toronto Raptors x Washington Wizards

Atlanta Hawks x Dallas Mavericks

Miami Heat x Philadelphia 76ers

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks x Denver Nuggets

New Orleans Pelicans x Detroit Pistons

San Antonio Spurs x Indiana Pacers

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers x Houston Rockets

Sacramento Kings x Brooklyn Nets

