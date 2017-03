Warriors confirma lesão no ligamento e Durant será reavaliado em quatro semanas

O Golden State Warriors se manifestou nesta quarta-feira sobre a lesão de Kevin Durant e indicou que ela é mesmo grave. Em comunicado oficial, a franquia revelou que o ala sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo e precisará ser reavaliado em quatro semanas.

Logo nos primeiros segundos da derrota para o Washington Wizards na última terça-feira, Durant foi atingido por seu colega de equipe, Zaza Pachulia, que caiu sobre sua perna esquerda. Imediatamente, o astro foi retirado da partida. Momentos depois, o Warriors anunciou uma hiperextensão de seu joelho.

Durant foi encaminhado para um hospital em Washington para realizar exames de imagem, e nesta quarta a gravidade do problema foi confirmada. De acordo com o Warriors, o ala teve uma torção de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho, além de uma pequena lesão na tíbia.

A franquia californiana explicou que Durant "estará fora de ação indefinidamente" e que "não há prazo para seu retorno". Somente após a realização de novos exames, em quatro semanas, uma previsão deverá ser definida.

Os playoffs da NBA começam em abril, e o temor do Warriors é perder Durant para a fase final do campeonato. A franquia, no comunicado, disse que "não foi descartada a possibilidade de que ele possa voltar a jogar ainda na temporada regular".

Kevin Durant foi o protagonista da principal polêmica da NBA após a última temporada, ao trocar o Oklahoma City Thunder pelo já estrelado Golden State Warriors, que havia eliminado justamente o Thunder nos playoffs do ano passado. Ao lado de Stephen Curry, Draymond Green e Klay Thompson, o ala levou o time de Oakland à melhor campanha desta temporada até o momento, com 50 vitórias em 60 partidas. O jogador tem médias de 25,3 pontos, 8,2 rebotes e 4,8 assistências por jogo em 2016/2017.

