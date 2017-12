Warriors cai para o Nuggets e vê acabar sequência de 11 vitórias na NBA

Irreconhecível, o Golden State Warriors viu sua sequência de vitórias chegar ao fim na rodada de sábado da NBA. Depois de 11 triunfos consecutivos, os atuais campeões da liga caíram diante do Denver Nuggets, mesmo atuando em casa, por 96 a 81. Stephen Curry, lesionado, mais uma vez foi desfalque, assim como Zaza Pachulia e Shaun Livingston.

Foi uma das piores atuações do Warriors nos últimos tempos. O time de Oakland esteve atrás no placar durante praticamente toda a partida, viu o adversário abrir 19 pontos de vantagem e, na reta final, apenas esperou o cronômetro zerar para confirmar sua sétima derrota na temporada.

O resultado recolocou o Warriors na segunda colocação do Oeste. A equipe havia assumido a liderança, mas agora está novamente atrás do Houston Rockets, que possui 25 triunfos e seis derrotas. Já o Nuggets segue fazendo boa temporada e ocupa a sexta colocação da mesma conferência, com 18 vitórias.

O cestinha do confronto foi o ala/armador Gary Harris, com 19 pontos, mas o Nuggets ainda teve Nikola Jokic com 18 pontos e nove rebotes, além de Wilson Chandler e Trey Liles, com 15 pontos cada. Pelo Warriors, Kevin Durant marcou 18 pontos e Klay Thompson, 15. A equipe, porém, acertou apenas três dos 27 arremessos de três que tentou.

Se o Warriors perdeu a ponta do Oeste, o Boston Celtics segue tranquilo na liderança da Conferência Leste e somou mais uma vitória no sábado. Mesmo diante do embalado Chicago Bulls, a equipe não teve maiores dificuldades para fazer 117 a 92, em casa.

O confronto foi extremamente equilibrado até o terceiro período, que o Celtics venceu por 20 pontos de vantagem e praticamente confirmou o triunfo. Foi a 27.ª vitória da equipe, enquanto o Bulls, que havia vencido sete das últimas nove partidas, perdeu pela 22.ª vez e é o penúltimo do Leste.

O cestinha da partida foi o armador Kyrie Irving, com 25 pontos, enquanto Jaylen Brown ainda contribuiu com 20. Pelo Bulls, destaque para os 17 pontos do reserva Bobby Portis. O brasileiro Cristiano Felício atuou por apenas seis minutos e anotou um ponto e um rebote.

Quem também segue em alta é o San Antonio Spurs. Terceiro colocado do Oeste, o time texano chegou a 23 vitórias na temporada ao passar no sábado pelo Sacramento Kings por 108 a 99, mesmo fora de casa. Foi a 21.ª derrota dos californianos, apenas na 12.ª colocação da mesma conferência.

Para chegar ao triunfo, o Spurs contou com outra atuação inspirada de LaMarcus Aldridge, autor de 29 pontos e 10 rebotes. Pau Gasol contribuiu com um "triple-double", com 14 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Pelo Kings, destaque para os 24 pontos de Buddy Hield e os 22, além de 11 rebotes, de Willie Cauley-Stein.

Vice-líder do Leste, o Toronto Raptors passou pelo décimo da conferência, o Philadelphia 76ers, por 102 a 86, em casa. Sem os brasileiros Lucas Bebê e Bruno Caboclo, o time teve DeMar DeRozan como cestinha, com 29 pontos. Nono colocado do Oeste, o Utah Jazz também atuou sem seu brasileiro, Raulzinho, e perdeu para o Oklahoma City Thunder por 103 a 89, em casa. Quinto colocado da mesma conferência, o Thunder teve Russell Westbrook como cestinha, com 27 pontos, além de 10 rebotes e 10 assistências.

A NBA agora para neste domingo e volta na segunda-feira com a tradicional rodada de Natal. Nela, jogarão: New York Knicks x Philadelphia 76ers, Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers, Boston Celtics x Washington Wizards, Oklahoma City Thunder x Houston Rockets e Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves.

Confira os resultados de sábado na NBA:

Toronto Raptors 102 x 86 Philadelphia 76ers

Charlotte Hornets 111 x 106 Milwaukee Bucks

Indiana Pacers 123 x 119 Brooklyn Nets

Washington Wizards 130 x 103 Orlando Magic

Atlanta Hawks 112 x 107 Dallas Mavericks

Boston Celtics 117 x 92 Chicago Bulls

Miami Heat 94 x 109 New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies 115 x 112 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 89 x 103 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 81 x 96 Denver Nuggets

Phoenix Suns 106 x 115 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 92 x 95 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 99 x 108 San Antonio Spurs