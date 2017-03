Warriors bate Spurs de virada na NBA; Westbrook crava 38º 'triple-double'

Em uma rodada movimentada na NBA, na noite desta quarta-feira, o Golden State Warriors sofreu, mas venceu de virada o San Antonio Spurs, fora de casa, no duelo que reuniu as duas melhores equipes da temporada até agora. Também longe da torcida, o Oklahoma City Thunder faturou mais uma, e novamente com um "triple-double" de Russell Westbrook, cada vez mais perto do recorde.

Forte candidato a MVP do campeonato, o armador registrou pela 38ª vez dois dígitos em três fundamentos, no triunfo do Thunder sobre o Orlando Magic por 114 a 106, na prorrogação. Desta vez ele anotou 57 pontos, 13 rebotes e 11 assistências, marcando um novo recorde de pontos em um "triple-double", na história da NBA.

Westbrook está mais perto de um outro recorde histórico na competição. Ele precisa de mais três "triple-double" para alcançar a marca estabelecida por Oscar Robertson na longínqua temporada de 1961/62. O armador do Thunder tem mais oito jogos na temporada regular para igualar ou até mesmo superar a marca histórica.

Com mais esta atuação inspirada de Westbrook, o Thunder buscou sua maior reação na história ao virar o placar sobre o Magic, após estar 21 pontos atrás no marcador. Para tanto, contou também com os 17 pontos e 10 pontos do "double-double" de Enes Kanter. Pelo time da casa, os destaques foram Evan Fournier, com 24 pontos, e Terrence Ross, com 23.

Já garantido nos playoffs, o Thunder ocupa o sexto lugar da Conferência Oeste, com 43 vitórias e 31 derrotas. O Magic, por sua vez, é apenas o 14º da Conferência Leste, com 27 triunfos e 48 derrotas, sem mais chances de avançar aos playoffs da NBA.

Enquanto Westbrook brilhava em Orlando, San Antonio Spurs e Golden State Warriors duelavam no Texas. E, assim como o Thunder, os atuais vice-campeões buscaram a virada no placar para derrotar os anfitriões, por 110 a 98. Stephen Curry liderou esta virada, com seus 29 pontos. Klay Thompson anotou 23 e os visitantes reverteram uma desvantagem de 22 pontos no marcador.

Kawhi Leonard, mais uma vez, foi o destaque do Spurs. Ele anotou 19 pontos e cinco assistências, embora sem exibir a mesma performance defensiva dos últimos jogos. Manu Ginobili contribuiu com 18 pontos, enquanto LaMarcus Aldridge registrou 17. Com o resultado, o Spurs teve encerrada a série de cinco vitórias consecutivas.

Já o Warriors, que segue com a melhor campanha da temporada, exibe uma sequência de nove vitórias seguidas. O atual vice-campeão soma 61 vitórias e 14 derrotas. Já o Spurs registra 57 triunfos e 17 derrotas.

Pela Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers não entrou em quadra. Mas mesmo assim reassumiu a liderança da tabela. Isso porque o Boston Celtics foi superado pelo Milwaukee Bucks por 103 a 100, diante de sua torcida. O Cavaliers ostenta 47 vitórias e 26 derrotas, contra 48/27 do Celtics.

SPLITTER - Após fazer seu retorno à NBA na terça-feira, após 14 meses afastado, o brasileiro Tiago Splitter assistiu à derrota do seu Philadelphia 76ers para o Atlanta Hawks, por 99 a 92, do banco de reservas. Ele não ganhou oportunidade em quadra nesta quarta, em jogo disputado na casa do "Sixers" contra seu ex-time. Richaun Holmes liderou os anfitriões com 25 pontos e oito rebotes. Sem chances de entrar nos playoffs, o time do pivô brasileiro é apenas o 12º colocado da Conferência Leste.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Philadelphia 76ers 92 x 99 Atlanta Hawks

Orlando Magic 106 x 114 Oklahoma City Thunder

Boston Celtics 100 x 103 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 106 x 110 Charlotte Hornets

New York Knicks 88 x 105 Miami Heat

Memphis Grizzlies 110 x 97 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 121 x 118 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 98 x 110 Golden State Warriors

Los Angeles Clippers 133 x 124 Washington Wizards

Sacramento Kings 82 x 112 Utah Jazz

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Detroit Pistons x Brooklyn Nets

Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers x Houston Rockets

