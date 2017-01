Warriors anula Harden, atropela o Rockets e volta a mostrar força

O Golden State Warriors chega ao final desta semana ainda mais favorito ao título da NBA do que era cinco dias atrás. Depois de arrasar o Cleveland Cavaliers na segunda-feira, na sexta à noite o time de Kevin Durant e companhia passou como um trator por outro dos seus mais fortes concorrentes, o Houston Rockets, vencido por 125 a 108. E o duelo aconteceu no Texas, na casa do rival.

Candidato ao prêmio de MVP da temporada regular, James Harden foi anulado. O astro do Rockets marcou apenas 17 pontos e errou todas as suas cinco tentativas de arremessos de três pontos. O armador, porém, ainda fechou o jogo com sete rebotes e 11 assistências. Nenê não jogou.

Acostumado a pontuar bastante de três, o Rockets teve um aproveitamento irrisório, de só 20%, nos 35 arremessos que tentou de longe. O Warriors teve o dobro, com 15 acertos. Durant, cada vez mais favorito ao MVP por enquanto, anotou 32 pontos. Stephen Curry fez 24, contra 16 de Klay Thompson e 15 de Draymond Green.

A vitória foi a sexta seguida do Warriors, que chegou a 37 triunfos, tendo perdido apenas seis na temporada até aqui. Um aproveitamento de 86%, que, se mantido até o fim da temporada, será o terceiro melhor da história. No ano passado, vale lembrar, o Warriors só perdeu nove dos seus 82 compromissos. Já o Houston foi derrotado pela 13.ª vez na temporada, somando 33 triunfos. Está em terceiro no Oeste.

OUTROS JOGOS - A rodada de sexta-feira à noite na NBA teve diversas das melhores equipes da temporada em quadra. E a grande surpresa foi a derrota do Toronto Raptors para o Charlotte Hornets por 113 a 78, fora de casa. O time canadense esteve irreconhecível para quem é o segundo colocado do Leste, com 28 vitórias e 15 derrotas. Os brasileiros Lucas Bebê e Bruno Caboclo não jogaram.

Quarto no Leste, o Atlanta Hawks fez valer o mando de quadra e bateu o Chicago Bulls por 102 a 93. O resultado tirou o Bulls da zona de classificação do Leste, para o nono lugar, com o Hornets assumindo a oitava colocação. Dennis Schroder fez 25 pontos para o Hawks. Já o brasileiro Cristiano Felício, do Bulls, anotou apenas dois pontos durante os 11 minutos que ficou em quadra.

Raulzinho também não foi bem, passando em branco na vitória do Utah Jazz sobre o Dallas Mavericks por 112 a 107, em Dallas. Ele ao menos deu três assistências no 28.º triunfo do Jazz, quinto do Oeste.

Marcelinho Huertas entrou, viu o Indiana Pacers fazer uma cesta e saiu na vitória do Lakers por 108 a 96. Nas estatísticas, ele jogou zero minutos. Noite melhor teve o Brooklyn Nets, que fez 143 pontos sobre o New Orleans Pelicans, na casa do rival, vencendo por 143 a 114. Oito jogadores tiveram 10 ou mais pontos.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 93 x 92 Portland Trail Blazers

Charlotte Hornets 113 x 78 Toronto Raptors

Orlando Magic 112 x 96 Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies 107 x 91 Sacramento Kings

New Orleans Pelicans 114 x 143 Brooklyn Nets

Houston Rockets 108 x 125 Golden State Warriors

Atlanta Hawks 102 x 93 Chicago Bulls

Dallas Mavericks 107 x 112 Utah Jazz

Los Angeles Lakers 108 x 96 Indiana Pacers

Acompanhe os jogos deste sábado na NBA:

Boston Celtics x Portland Trail Blazers

Detroit Pistons x Washington Wizards

Charlotte Hornets x Brooklyn Nets

Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers

New York Knicks x Phoenix Suns

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies x Houston Rockets

Cleveland Cavaliers x San Antonio Spurs

Denver Nuggets x Los Angeles Clippers

Utah Jazz x Indiana Pacers

Chicago Bulls x Sacramento Kings

