Warriors abre 3 a 0 nos playoffs da NBA e Grizzlies empata série com o Spurs

O Golden State Warriors está a uma vitória de avançar nos playoffs da NBA. Na noite de sábado, a equipe de melhor campanha na temporada regular ficou a uma vitória de fechar a sua série pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste ao abrir 3 a 0 sobre o Portland Trail Blazers com a vitória por 119 a 113, fora de casa.

O Warriors teve um início ruim de partida no Oregon, a ponto de permitir que o Blazers tivesse uma vantagem de 17 pontos durante o primeiro tempo. Depois, porém, a equipe da casa não teve forças para conter o time californiano, embora tenha lutado até os instantes finais do último quarto.

Quando faltavam 4min05 para o fim, o Warriors abriu 108 a 100 com uma enterrada de Andre Iguodala. O Blazers se aproximou, ficando a quatro pontos quando faltavam 1min29 com uma cravada de Noah Vonleh. Mas uma cesta de três de Stephen Curry na sequência encaminhou de vez a vitória do Warriors e levou os torcedores locais a começarem a deixar o Moda Center.

Curry, aliás, anotou 34 pontos pelo Warriors, enquanto Klay Thompson fez 24 para o time de Oakland, que não contou pelo segundo jogo seguido com Kevin Durant, por causa de dores na panturrilha, e também viu o técnico Steve Kerr ficar no hotel por estar doente.

C.J. McCollum liderou o Blazers com 32 pontos, um a mais do que Damin Lillard. O quarto jogo da série está marcado para segunda-feira, novamente em Portland.

GRIZZLIES EMPATA SÉRIE COM SPURS - Com um cesta de Marc Gasol a 0s7 do fim da prorrogação, o Memphis Grizzlies superou o San Antonio Spurs por 110 a 108, em casa, na noite de sábado, e empatou em 2 a 2 a série pela primeira rodada dos playoffs. A cesta veio na sequência de um arremesso de três convertido por Kahwi Leonard para empatar o emocionante duelo.

O Grizzlies assegurou a vitória mesmo após desperdiçar uma vantagem de dez pontos quando faltavam 7min38 para o término do quarto período. Além disso, a equipe perdeu a bola 23 vezes, o que se transformou em 31 pontos do Spurs. Mike Conley estabeleceu um recorde da franquia nos playoffs ao marcar 35 pontos, além de ter somado nove rebotes e oito assistências, e Gasol fechou a noite com 16 pontos e 12 rebotes. Zach Randolph somou 12 pontos e 11 rebotes, mas só acertou quatro de 12 arremessos de quadra.

Kahwi Leonard registrou mais um recorde pessoal nos playoffs ao marcar 43 pontos, incluindo os 16 últimos do Spurs no quarto período, mas falhou em arremesso no estouro do cronômetro que evitaria a disputa da prorrogação se fosse convertido. Depois, ainda empatou o placar em 108 a 108, com 17 segundos para o fim do tempo extra, mas viu Gasol dar a vitória ao Grizzlies na sequência.

Tony Parker anotou 22 pontos pelo Spurs e LaMarcus Aldridge finalizou o jogo com 13 pontos. A quinta partida da série ocorrerá na noite de terça-feira em San Antonio.

JOGOS DE DOMINGO - Os playoffs da NBA prosseguem neste domingo com os jogos Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder x Houston Rockets, Chicago Bulls x Boston Celtics e Utah Jazz x Los Angeles Clippers. O Cavaliers está em vantagem de 3 a 0 e Rockets, Bulls e Clippers lideram suas respectivas séries por 2 a 1.

