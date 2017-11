Walter estreia na temporada e ensaia adeus do Corinthians

Faltando seis rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, o Corinthians terá uma estreia na equipe para encarar o Atlético-PR, às 21 horas de quarta-feira, no Itaquerão. O goleiro Walter será o substituto de Cássio, que está com a seleção brasileira, e terá a oportunidade de atuar pela primeira vez no ano. O jogo também pode ser um dos últimos dele com a camisa alvinegra.

Cássio foi convocado para a seleção brasileira para os amistosos contra o Japão (dia 10, em Lille, na França) e Inglaterra (dia 14, em Londres, na Inglaterra). Com isso, ele ficará fora das partidas contra o Atlético-PR (quarta-feira), Avaí (sábado) e provavelmente, o Fluminense (dia 15).

Já Walter apareceu bem no ano passado, quando Cássio caiu de rendimento e chegou a amargar o banco de reservas. Entretanto, ele sofreu uma lesão no início da temporada que o atrapalhou na disputa por uma vaga e o técnico Fábio Carille desde o início de seu trabalho afirmou que contava com Cássio como titular.

Nesta segunda-feira, Walter participou do treinamento com Caíque e Matheus Vidotto, os outros goleiros, enquanto os titulares da partida contra o Palmeiras ficaram na academia, fazendo recondicionamento físico e Cássio viajou para se juntar aos companheiros de seleção brasileira.

Um fato curioso é que Walter pode disputar as três partidas e deixar o clube no final do ano. Como não tem espaço na equipe e ele já demonstrou boa forma quando foi exigido, o goleiro negocia a possibilidade de deixar o clube. O São Paulo é um dos interessados e o time do Morumbi negocia sua contratação. Nos bastidores, muita gente já dá o negócio como fechado, mas tantos os clubes como o atleta negam o acerto.