Wagner volta a treinar, mas não é relacionado e desfalca Vasco no clássico

O técnico Milton Mendes comandou neste sábado o último treinamento do Vasco antes do clássico contra o Flamengo, domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Além de aprimorar as bolas paradas defensivas e ofensivas, ele comandou atividades técnicas e táticas, ao dividir o grupo em dois times.

A grande novidade do treino foi a presença do meia Wagner, recuperado de uma lesão que o afastou dos jogos anteriores. Ainda assim, como está sem ritmo, ele não foi relacionado para o clássico de domingo.

Wagner, contudo, não será o único desfalque. Também estão fora Caio Monteiro, Guilherme, Kelvin, Rodrigo, Luan e Marcelo Mattos, todos se recuperando de contusão, e o goleiro Martín Silva, convocado pela seleção uruguaia às Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Jordi seguirá como seu substituto.

Já o volante Bruno Gallo e o atacante Manga Escobar, ausentes da partida contra o Madureira, na quarta-feira, voltaram a ser relacionados e ficarão como opção para enfrentar o Flamengo. O clássico, aliás, será o segundo jogo do Vasco sob o comando de Milton Mendes, que assumiu no lugar de Cristóvão Borges.

Confira a lista de relacionados no Vasco para o clássico com o Flamengo:

Goleiros - Gabriel Félix e Jordi.

Laterais - Gilberto, Henrique e Yago Pikachu.

Zagueiros - Jomar e Rafael Marques.

Volantes - Bruno Gallo, Douglas, Jean e Julio dos Santos.

Meias - Andrezinho, Escudero, Evander e Nenê.

Atacantes - Luis Fabiano, Manga, Muriqui e Thalles.

