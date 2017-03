Votação do Atleta da Torcida do COB tem só 4 mulheres entre 8 homens

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou neste domingo os 10 concorrentes ao prêmio Atleta da Torcida, que permite aos internautas votarem nos melhores atletas olímpicos do País em 2016. Há sete opções de atletas masculinos (oito atletas, porque uma opção é a dupla Alison/Bruno Schmidt) e apenas três femininas (entre elas a dupla Martine Grael/Kahena Kunze).

Na premiação passada, em 2015, haviam oito candidatos, sendo quatro homens e quatro mulheres. Da mesma forma, na premiação de 2014 havia uma equiparação, com cinco opções masculinas e cinco femininas.

Desta vez, o número maior de homens na disputa é um reflexo dos resultados nos Jogos Olímpicos do Rio. Entre os concorrentes estão os campeões olímpicos Thiago Braz (atletismo), Robson Conceição (boxe), Serginho (com a seleção de vôlei) e Alison/Bruno Schmidt (vôlei de praia).

Também aparecem os medalhistas de prata e bronze da ginástica artística Diego Hypolito e Arthur Nory, e Isaquias Queiroz, que ganhou três medalhas olímpicas no Rio. Chama atenção as ausências de Felipe Wu, prata no tiro esportivo, e Artur Zanetti, prata nas argolas. Ambos tiveram resultados melhores que Nory, bronze no solo.

Já as concorrentes mulheres são as campeãs olímpicas da vela Martine Grael e Kahena Kunze e de judô Rafaela Silva e a medalhista de bronze da maratona aquática Poliana Okimoto. Bronze no judô, Mayra Aguiar ficou de fora. Também não foram lembradas Ágatha e Bárbara Seixas, prata no vôlei de praia. Neste caso, pesa o fato de elas não formarem mais uma dupla e estarem rachadas.

Há duas semanas, o COB já havia anunciado os finalistas do Atleta do Ano, cujos vencedores são escolhidos por um júri formado por jornalistas, dirigentes, ex-atletas e personalidades do esporte. Naquela lista, apareceram Isaquias, Serginho e Thiago Braz para o prêmio dos homens e Martine/Kahena, Poliana e Rafaela entre as mulheres.

A votação do Atleta da Torcida é pelo site do COB e pela página do Time Brasil no Facebook. Cada torcedor pode votar apenas uma vez, a partir deste domingo e até o dia 29 de março, quando o troféu será entregue durante a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, na Cidade das Artes, no Rio.

Quando anunciou que não realizaria o evento em dezembro, como de costume, o COB alegou que, naquele mês, não poderia organizar o Prêmio Brasil Olímpico no Theatro Municipal do Rio. Fazia questão do local. No fim, a premiação será num auditório na Barra da Tijuca.

Veja Também

Comentários