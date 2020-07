Volta do Paulista tem clássico na quarta e jogos concentrados na Grande São Paulo

No mesmo dia, às 21h30, o clássico entre Corinthians e Palmeiras será disputado na arena em Itaquera - (Foto: Felipe Rau/Estadão)

A FPF divulgou nesta quinta-feira a tabela atualizada do Campeonato Paulista, que será retomado depois da paralisação de quatro meses, causada pela pandemia do novo coronavírus. O jogo da volta será no estádio do Canindé, na próxima quarta-feira, às 16h30, entre Ituano e Ferroviária. No mesmo dia, às 21h30, o clássico entre Corinthians e Palmeiras será disputado na arena em Itaquera.

Nesse momento, o torneio ficará praticamente concentrado na capital e na região metropolitana, para atender a determinação do governo estadual de só realizar partidas em cidades consideradas na zona amarela do plano de retomada das atividades. Os 12 jogos restantes da primeira fase serão distribuídos por São Paulo, São Bernardo, Barueri, Diadema, Osasco e Santos. Por isso, muitas equipes do interior não vão atuar dentro dos próprios estádios.

Com a exceção de São Paulo, Diadema, Santos, Santo André, Osasco e Barueri, as demais cidades envolvidas no torneio estão nas Fases Vermelha ou Laranja, por isso não podem receber partidas esportivas no local, fato que atinge praticamente todas as equipes do interior paulista.

Um exemplo disso é o jogo que marca a retomada do Estadual. Na quarta-feira, às 16h30, o Ituano receberá a Ferroviária no Canindé. Horas depois, às 19h15, será a vez de o Santos atuará na Vila Belmiro o Santo André. Já às 21h30, a rodada terá o clássico entre Corinthians e Palmeiras. O São Paulo joga só na quinta, quando vai enfrentar, no Morumbi, o Red Bull Bragantino.

Todas as partidas do Campeonato Paulista serão disputadas com os portões fechados, como medida para prevenir a propagação do coronavírus. Os jogadores têm sido testados com frequência e monitorados para evitar riscos de contaminação.

O Estadual tem previsão de encerramento no fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto, quando começará as séries A e B do Campeonato Brasileiro. Isso deve forçar o adiamento da estreia dos finalistas envolvidos no torneio nacional.

Confira a tabela das rodadas finais do Campeonato Paulista

Quarta-feira, dia 22

16h30 - Ituano x Ferroviária - Canindé

19h15 - Ponte Preta x Novorizontino - Arena Barueri

19h15 - Santos x Santo André - Vila Belmiro

21h30 - Corinthians x Palmeiras - Arena Corinthians

Quinta-feira, dia 23

15h - Água Santa x Mirassol - Arena Inamar, em Diadema

17h30 - Inter de Limeira x Oeste - Arena Corinthians

20h - Botafogo x Guarani - Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo

20h - São Paulo x Red Bull Bragantino - Morumbi

Domingo, dia 26

16h - Bragantino x Botafogo - José Liberatti, Osasco

16h - Ferroviária x Santos - Morumbi

16h - Guarani x São Paulo - Vila Belmiro

16h - Mirassol x Ponte Preta - Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo

16h - Novorizontino x Santos - Arena Corinthians

16h - Oeste x Corinthians - Arena Barueri

16h - Palmeiras x Água Santa - Allianz Parque

16h - Santo André x Ituano - Canindé