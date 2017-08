Volta de Jadson abre disputa por posição no Corinthians

O técnico Fábio Carille tem um time base bem definido, mas pode rever seus planos para os próximos jogos do Corinthians. O meia Jadson está em fase final de recuperação após fratura na costela e deve treinar normalmente com os demais companheiros nesta semana. Entretanto, Clayson, que tem atuado em seu lugar, vive um bom momento, pode surpreender e ser mantido na equipe.

A tendência, porém, é que Jadson volte e seja titular. Mas Clayson chamou a atenção de Carille e ganhou pontos com o treinador, que poderá utilizá-lo tanto no lugar de Jadson como no de Romero. Outro que também está perto de voltar ao time é Marquinhos Gabriel.

Jadson e Romero, inclusive, estão na lista de jogadores pendurados e podem acabar abrindo espaço para Clayson. Além deles, também estão com dois cartões amarelos Gabriel, Pablo, Balbuena, Jô e Cássio.

Carille deverá aproveitar a semana para fazer os últimos ajustes e definir a equipe. O elenco conseguiu uma rara folga de final de semana, a primeira desde o início da temporada. Os jogadores folgaram no sábado e folgam neste domingo. A reapresentação ocorre na segunda-feira à tarde, no CT Joaquim Grava e o time volta a campo no sábado, para enfrentar o Vitória, na Arena Corinthians.

