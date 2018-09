Vôlei do Jeres encerrou com Escola Iracema Mendonça e Alcídio Pimentel campeãs

_DSC6337

Com muita emoção e disputa acirrada, alunos da Rede Municipal de Ensino que disputaram a final do campeonato de vôlei, dos Jogos Escolares da Reme, finalizaram na sexta-feira (14) o campeonato na Escola Municipal Carlos Vilhalva Cristaldo. As escolas municipais Iracema de Souza Mendonça e Alcídio Pimentel foram as campeãs.

As escolas campeãs do vôlei na categoria masculino foram: Iracema de Souza Mendonça, em primeiro lugar com 12 pontos; em segundo lugar a E.M Alcidio Pimentel, com 10 pontos; a E.M. Carlos Vilhalva, em terceiro com 8 pontos e a E.M. Prof. Gonçalina Faustina de Oliveira, em quarto lugar, com seis pontos.

Na equipe feminina a classificação final ficou para a E.M. Alcídio Pimentel como primeira classificada, com 12 pontos; em segundo lugar a E.M. CAIC, com 10 pontos; no terceiro lugar a E.M. Iracema de Souza Mendonça, com 8 pontos e E.M. Domingos Gonçalves Gomes, com 6 pontos.

A professora de educação física e treinadora da equipe Elenice Almeida, da Escola Municipal Iracema de Souza Mendonça, comentou sobre a classificação de terceiro lugar e pontuou o importância dos jogos para os alunos.

“Foi difícil o jogo, porque meu time é mais novo. Não conquistamos o ouro. Os jogos agregam valores, porque além de a gente trazê-los para jogar, incentivamos a saírem um pouco de computador e do celular, agrega valores no sentido de dar uma vivencia maior para o aluno”.

A aluna Bruna Seixas, 13 anos, do 8º ano, da Escola Iracema, comenta sobre a sua classificação e relata que a treinadora e a equipe foram pontuais para chegar a classificação.

“Foi um bom jogo, a equipe entrou bem concentrada para vencer, porque perdemos o segundo jogo. Nosso objetivo era vencer. Eu atribuo nossa classificação em meio a tantas escolas a nossa técnica e a união da equipe”.

Para o professor de educação física e preparador da escola Alcídio Pimentel, classificada em primeiro lugar, comenta sobre sua conquista do ouro no time feminino.

“Nossa vitória tenho que atribui ao esforço dos alunos no dia a dia, a dedicação que os alunos tem e o gosto pelo esporte. Quantos mais a crianças iam para o treino, mas eu queria ajudá-las. O vôlei ensina os alunos a terem disciplina, nos cobramos resultados”.

Coordenado pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura (Deac), da Secretaria Municipal de Educação, (Semed), os Jeres são uma promoção da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação e têm por finalidade, promover a união e troca de experiências entre as escolas da Reme.

O chefe da Deac, Marcos Lopes, que esteve prestigiando o evento na unidade destacou a importância do campeonato na área pedagógica. “Nosso objetivo é oportunizar o intercâmbio entre os alunos, estimulando a prática desportiva e recreativa dentro da perspectiva de uma educação integral”, destacou.

Os Jogos Escolares da Reme foram iniciados em 1972 pelos professores de Educação Física que viram a necessidade de fomentar a prática de jogos esportivos entre os estudantes.