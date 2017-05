Vôlei, Basquete, Handebol e Futsal movimentam atletas nos Jogos Escolares

O mês de maio inicia com as competições dos 32º Jogos Escolares Campo-grandenses. Nesta semana acontecem as partidas nas modalidades coletivas de Vôlei, Basquete, Handebol e Futsal. Organizados pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), os jogos envolvem 2.223 atletas de 201 instituições educacionais.

Basquetebol

Os jogos de Basquetebol iniciaram na última terça-feira (02.05) no Ginásio do Colégio Oswaldo Tognini. Nas primeiras partidas, Ada Teixeira ganhou de 35 a 24 de Heitor Villa Lobos. Raul Sans de Matos fez 121 pontos a 44 da Nossa Senhora Auxiliadora. Hoje, jogam Oswaldo Tognini contra Heitor Villa Lobos às 15h30 com equipe feminina e depois os times masculinos, com Blance dos Santos enfrentando o Instituto Federal.

Voleibol

A modalidade de Voleibol também iniciou na tarde de terça-feira no ginásio do Instituto Mirim. A equipe feminina Raul Sans de Mattos ganhou por 2 a 1 quando enfrentava Rafaela Abrão. As meninas do Alexander Fleming ganharam por 2 a zero da Iracema de Souza. No masculino Alcídio Pimentel fez 2 sets contra zero do Dolor Ferreira e Oswaldo Tognini perdeu na disputa com Iracema de Souza que fez 2 sets a zero. Hoje (03.05), tem Flavina Maria da Silva contra Instituto Federal – IFMS, às 14h e depois os times Amando de Oliveira e Frederico Liebermann se enfrentam na busca pela vitória. Às 15h, Dolor Ferreira joga contra Maria Constança.

Futsal

O futsal, que iniciou dia 25 de abril, continua com as partidas no Ginásio da Unigran, às 13h30. Ontem, a equipe do 11 de Outubro fez 13 a 0 contra Nerone Mayolino. Oswaldo Tognini empatou 2 a 2 contra Arthur de Vasconcelos. Oliva Enciso fez 3 a 0 quando jogava com Alexander Fleming e Zélia Quevedo fez 4 a 2 contra Amando de Oliveira. Nesta quarta-feira, jogam às 13h30 Máxima contra Maria Couto, depois Colégio Adventista contra General Malan. Às 14h30, a partida é entre Licurgo Oliveira Bastos e Elizabel Gomes e às 15h Maria Lago Barcellos joga contra Maria Montessori.

Handebol

As partidas de Handebol acontecem no Ginásio do Moreninho às 14h. A primeira partida foi entre as equipes femininas Eduardo Olímpio com 23 gols e Raul Sans de Mattos com 7 gols e no segundo jogo Joaquim Murtinho ganhou de 19 a 15 contra José Scampini. Nesta quarta-feira (3) as competições prosseguem às 14h, com o jogo Múcio Teixeira contra Raul Sans de Mattos. Às 14h40 tem Joaquim Murtinho enfrentando Raul Sans de Mattos.

Os jogos seguem até junho e os resultados com a programação completa das competições podem ser acessados pelo site http://www.capital.ms.gov.br/funesp/32o-jogos-escolares-campo-grandenses-2017/.

