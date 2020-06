Volante Jean, do Cruzeiro, é o quarto caso de covid-19 no futebol mineiro

O volante Jean, do Cruzeiro, é o quarto jogador do futebol mineiro a testar positivo para a covid-19. Em nota oficial, o clube confirmou a situação de saúde do seu atleta, de 33 anos. O elenco será submetido a novos exames na semana que vem.

Jean, ex-São Paulo e Palmeiras, está assintomático, foi afastado das atividades, não participou do treinamento desta quarta-feira, na Toca da Raposa 2, e está em isolamento social em sua residência, onde segue orientações dos médicos do Cruzeiro.

Jean se junta ao atacante Vinícius Popó, que também pertence ao Cruzeiro, além do meia Matheusinho, do América-MG e ao equatoriano Cazares, do Atlético-MG, os outros jogadores infectados do futebol mineiro.