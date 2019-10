Volante Deivid vira preocupação para a sequência do Guarani na Série B

Thiago Carpini ganhou mais uma dor de cabeça no Guarani para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Deivid, titular absoluto com o treinador, foi substituído no início do segundo tempo da derrota para o Coritiba, por 1 a 0, no estádio Couto Pereira, com incômodo no músculo adutor da coxa direita.

Diante deste cenário, o jogador tem participação incerta frente o CRB, nesta sexta-feira, no Brinco de Ouro da Princesa. Ele foi reavaliado pelo departamento médico ao retornar para Campinas. "Ele sentiu dores no adutor, não estava conseguindo bater na bola e pediu para sair. Até tentou continuar. Era necessário tirar para não agravar. Ele pediu para sair por achar mais prudente", comentou Carpini.

Deivid pode ser o segundo caso de lesão muscular em uma semana. Antes, Igor Henrique, logo no começo do embate com o Atlético-GO, teve lesão no bíceps femoral da coxa e fica fora de combate por, ao menos, três semanas.

O elenco do Guarani fez atividade regenerativa na manhã desta quarta-feira em uma academia de Curitiba e, à tarde, embarcou de volta a Campinas. A reapresentação está marcada para quinta, com treinamento às 15h30, no Brinco. O atacante Lucas Crispim, suspenso pelo terceiro cartão amarelo frente o Coxa Branca, é presença confirmada no time titular.

O revés em Curitiba e os demais resultados da 27ª rodada cortaram a distância de cinco para três pontos em relação à zona de rebaixamento. O Guarani tem 32 contra 29 do Vila Nova, 17º colocado. A vantagem campineira está no número de vitórias como critério de desempate: 9 a 6.