Vladimir Hernández enfim é regularizado e viaja com o Santos para Lima

Quase cinco meses depois de ser contratado, o atacante colombiano Vladimir Hernández enfim foi regularizado pelo Santos. O nome do jogador apareceu nesta terça-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nos últimos minutos antes do fim do prazo de inscrição na Copa Libertadores.

O Santos estreia na quinta-feira contra o Sporting Cristal, no Peru, a partir das 21h45 pelo horário de Brasília, e Hernández já estava no voo para Lima quando enfim a CBF confirmou sua regularização. Assim, ele aparece na lista de 30 jogadores inscritos pelo Santos para a competição sul-americana.

Contratado junto ao Junior de Barranquilla, ele vira opção para o ataque santista. Nos últimos dias, Hernández tem regularmente entrado no lugar do compatriota Copete nos treinos comandados pelo técnico Dorival Júnior. No Paulistão, ele não foi inscrito, mas deve substituir o lesionado Caju agora que está regularizado na CBF.

Com a inclusão do colombiano, a lista de inscritos pelo Santos na Libertadores não tem grandes novidades. Ficaram de fora os zagueiros Luiz Felipe e Gustavo Henrique e o lateral Caju, todos machucados.

Outro que não foi inscrito foi o meia Emiliano Vecchio, contratado no meio do ano passado após passagem pelo futebol do Catar. Ele não está nos planos de Dorival. Os meias Yan e Thaciano, que não foram inscritos entre os 28 dos Paulistão, ficaram com as vagas restantes.

Confira a lista de relacionados para a estreia:

Goleiros - João Paulo e Vladimir;

Zagueiros - Cleber Reis, David Braz e Lucas Veríssimo;

Laterais - Matheus Ribeiro, Victor Ferraz e Zeca;

Meio-campistas - Leandro Donizete, Lucas Lima, Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri;

Atacantes - Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Ricardo Oliveira, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández.

Confira a relação de inscritos pelo Santos na Libertadores e a numeração:

1 - Vanderlei

2 - Cleber Reis

3 - Zeca

4 - Victor Ferraz

5 - Yuri

6 - Fabián Noguera

7 - Vitor Bueno

8 - Renato

9 - Ricardo Oliveira

10 - Lucas Lima

11 - Kayke

12 - Vladimir

13 - Matheus Ribeiro

14 - David Braz

15 - Daniel Guedes

16 - Vladimir Hernandéz

17 - Rafael Longuine

18 - Copete

19 - Léo Cittadini

20 - Jean Mota

21 - Matheus Oliveira

22 - Rodrigão

23 - Arthur Gomes

24 - João Paulo

25 - Yan

26 - Thiago Ribeiro

27 - Bruno Henrique

28 - Lucas Veríssimo

29 - Thiago Maia

30 - Leandro Donizete

