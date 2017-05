Vitória e Coritiba seguram empates por 0 a 0 e são campeões estaduais

O Vitória confirmou neste domingo a superioridade e faturou o título invicto do Campeonato Baiano. A conquista veio após o empate por 0 a 0 com o Bahia, no Barradão, em Salvador. Como tinha a melhor campanha, o time dirigido interinamente por Wesley Carvalho jogava por dois resultados iguais - o jogo de ida havia terminado empatado por 1 a 1.

Esse foi o 29º título do Vitória no Campeonato Baiano, o segundo consecutivo e o quarto invicto - os demais foram em 2005, 1909 e 1908. A conquista também serviu para apagar a frustração da Copa do Nordeste, quando foi eliminado pelo próprio Bahia na semifinal.

Apesar do empate sem gols, o jogo foi movimentado e as duas equipes criaram inúmeras oportunidades, mas pecaram nas finalizações. Melhor para o Vitória, que encerrou o campeonato com a impressionante campanha de 11 vitórias e três empates.

Outro time a conquistar o Estadual neste domingo foi o Coritiba. Depois de vencer o jogo de ida por 3 a 0, fora de casa, contra o Atlético Paranaense, a equipe de Pachequinho segurou o 0 a 0 no Couto Pereira e conquistou o seu 38º Campeonato Paranaense.

Com a boa vantagem obtida na Arena da Baixada, o Coritiba entrou retrancado neste domingo, impediu qualquer ímpeto ofensivo do Atlético e ainda criou as melhores chances no primeiro tempo. Depois, com a torcida já em festa, a equipe apenas administrou. O clube não era campeão estadual há três anos - e havia sido vice em 2015 e 2016.

GOIANO - Após vencer o Vila Nova no jogo de ida, por 3 a 0, o Goiás manteve o domínio, ganhou novamente neste domingo, por 1 a 0, no Serra Dourada, e sagrou-se tricampeão goiano.

O gol da vitória foi marcado por Jean Carlos aos 39 minutos do primeiro tempo, aproveitando assistência de Carlos Eduardo. Esse foi o 27º título estadual da história do Goiás.

PARAENSE - Em um jogo emocionante, o atacante Bérgson marcou duas vezes e assegurou a vitória do Paysandu sobre o Remo, por 2 a 1, no Mangueirão. Como o primeiro jogo havia sido 1 a 1, o time de Marcelo Chamusca faturou o Campeonato Paraense.

No jogo deste domingo, Bérgson abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas Rodrigo Miranda empatou aos 15 da etapa final. Já aos 45, por sua vez, o atacante fez o segundo e garantiu o bicampeonato estadual do Paysandu - e o 47º título de sua história.

ALAGOANO - Em duelo com cinco gols marcados nos primeiros 35 minutos, o CRB venceu o CSA por 3 a 2, neste domingo, no Estádio Rei Pelé, e conquistou o tricampeonato alagoano. A equipe já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0. Assim, conquistou o 30º título estadual e o quinto nos últimos seis anos.

