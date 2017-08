Vitória bate a Ponte Preta e consegue a reabilitação após cinco derrotas seguidas

A Ponte Preta pagou pelo primeiro tempo ruim que fez nesta quarta-feira e perdeu para o Vitória por 3 a 1, no estádio Barradão, em Salvador, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter acabado com uma sequência de cinco derrotas seguidas, o time baiano continua na 19.ª e penúltima colocação, com 16 pontos. Já o de Campinas (SP) estacionou nos 21.

O Vitória aproveitou duas falhas da defesa pontepretana para fazer 2 a 0 logo no início do jogo. Aos dois minutos, Neilton cobrou escanteio e o colombiano Tréllez cabeceou com força. A bola bateu na trave e nas mãos de Aranha antes de entrar. Dez minutos depois, Juninho cruzou, Rodrigo escorregou na hora de tirar e a bola sobrou para Neilton, que dominou e bateu na saída do goleiro da Ponte Preta.

Jogador mais lúcido da Ponte Preta, Lucca fez Caíque trabalhar em chute de fora da área, mas o Vitória aproveitou outra falha do adversário para liquidar o jogo aos 35 minutos. Elton entregou a bola nos pés de David, que puxou contra-ataque e passou para Tréllez soltar a bomba.

Logo aos três minutos do segundo tempo, Elton soltou uma bomba de fora da área e mandou no ângulo de Caíque, que nada pôde fazer. O gol animou a Ponte Preta, que teve mais posse de bola e criou duas boas oportunidades através de Danilo Barcelos e Felipe Saraiva, mas o goleiro rubro-negro levou a melhor. O Vitória jogou apenas no contra-ataque e quase ampliou com André Lima, mas Aranha defendeu.

Os dois times voltam a campo neste domingo, pela 19.ª rodada - a última do primeiro turno. O Vitória enfrenta o Flamengo, às 11 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, enquanto que a Ponte Preta recebe o Vasco, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 3 x 1 PONTE PRETA

VITÓRIA - Caíque; Caíque Sá, Wallace, Kanu e Juninho; Uillian Correia, Ramon, Yago (Patric), David e Neilton (André Lima); Tréllez (Danilinho). Técnico: Vagner Mancini.

PONTE PRETA - Aranha; Jeferson (Nino Paraíba), Marllon, Rodrigo e Danilo Barcelos; Naldo, Elton e Jadson (Renato Cajá); Maranhão (Felipe Saraiva), Lucca e Emerson Sheik. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Tréllez, aos 2 e aos 35, e Neilton, aos 12 minutos do primeiro tempo; Elton, aos 3 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Yago, Uillian Correia e David (Vitória); Naldo (Ponte Preta).

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA - R$ 50.332,50.

PÚBLICO - 5.247 pagantes.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).

