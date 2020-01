Vistorias garantem segurança do torcedor no Morenão

Campo Grande (MS) – O secretário especial de Gestão Política da Capital, Carlos Alberto de Assis, acompanhou de perto nesta quinta-feira (16.1) as melhorias que estão sendo feitas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) no Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, para garantir a segurança dos torcedores durante o Campeonato Sul-Mato-Grossense de futebol.

“Este é um templo sagrado do esporte. Todos estão empenhados, dentro do prazo, fazendo a sua parte para entregar as melhorias, cumprir a lei federal e garantir a segurança do torcedor”, explicou Carlos Alberto de Assis.

Corpo de Bombeiros e Polícia Militar vão fazer uma vistoria na próxima quarta-feira (22.1), às 10h, para verificar se todas as exigências foram cumpridas e liberar o estádio para a competição.

De acordo com o tenente-coronel Gidevaldo de Souza Lima, da Polícia Militar, parte das exigências do Estatuto do Torcedor já foram cumpridas, como a implantação do sistema de monitoramento de câmeras e a troca de guarda-corpos.

No entanto, outras melhorias ainda precisam ser feitas como limpeza dos banheiros e vestiário dos atletas e a desocupação da sala dos árbitros, que estava com entulhos. O asfalto em frente ao estádio também apresentava buracos e entulhos, mas está sendo recapeado.

Segundo o calendário do Campeonato Estadual de Futebol, apesar da competição ter início na quarta-feira (22.1), o primeiro jogo no Morenão será realizado somente no dia 1º de fevereiro, entre Comercial e Águia Negra.

Arena esportiva

Após o Campeonato Estadual, o maior estádio de Mato Grosso do Sul será reformado pelo Governo do Estado em um investimento de R$ 4 milhões. O Morenão será transformado em uma arena multiuso, se transformando não apenas em um palco de futebol, mas também de shows musicais.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação

Fotos: Edemir Rodrigues