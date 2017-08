Vinicius Junior brilha e Flamengo vence Atlético-GO na estreia em casa de Rueda

O Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. E, se a partida não foi brilhante, o roteiro saiu exatamente como o torcedor gostaria: com dois gols de Vinicius Junior, que teve grande atuação e garantiu o triunfo por 2 a 0 sobre o Atlético Goianiense, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, na estreia em casa do treinador colombiano Reinaldo Rueda.

O resultado encerrou um jejum de quatro partidas sem vitória na competição, devolveu a confiança em um momento importante da temporada e levou o Flamengo para a quinta posição, agora com 32 pontos. Serviu, ainda, para aumentar a expectativa sobre o trabalho de Rueda. Lanterna com apenas 15 pontos, por sua vez, o time visitante se colocou um pouco mais próximo da segunda divisão.

No próximo sábado, o Atlético Goianiense tem um difícil desafio pela frente: encara o líder Corinthians no Itaquerão. E, no domingo, o Flamengo recebe o Atlético Paranaense no Luso-Brasileiro. Antes, contudo, enfrenta o Botafogo na quarta-feira, no Maracanã, no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil - o duelo de ida terminou empatado por 0 a 0.

Preocupado com o importante duelo de quarta, o técnico Reinaldo Rueda poupou boa parte dos titulares. E, para seu primeiro jogo em casa, o colombiano ainda apostou em algumas novidades: Rafael Vaz atuou improvisado na lateral esquerda, enquanto Lucas Paquetá ganhou uma chance no ataque.

As mudanças e a conversa do novo técnico - tão destacada pelo elenco - pareciam que surtiria efeito imediato. Logo aos oito minutos, após aproveitar rebote dentro da área, Márcio Araújo chutou rasteiro, a bola desviou na zaga e Felipe fez grande defesa. Era um excelente início para um time que não vencia há quatro rodadas.

Mas foi praticamente tudo o que o Flamengo criou no primeiro tempo. Rafael Vaz, desconfortável na lateral, deixava o time "torto" no ataque. Everton Ribeiro e Vinicius Junior também se movimentavam e tentavam compensar a apagada partida de Geuvânio e Lucas Paquetá. Eram, contudo, pouco eficientes.

E a boa marcação do Atlético Goianiense, sempre fechado defensivamente em duas linhas de quatro, passou a predominar sobre o ataque flamenguista. Somente em um cabeceio torto de Vinicius Junior e em cobranças de falta de Paquetá e Everton Ribeiro a equipe chegou novamente. Mas sem qualquer perigo para Felipe.

Embalado pela boa vitória na última rodada, sobre o Coritiba, o Atlético Goianiense ainda quase abriu o placar aos 39: Walter arriscou de fora da área, com curva, e quase marcou um belo gol. Diego Alves salvou o Flamengo.

Rueda, então, preocupado com o desempenho, desfez a improvisação e colocou Renê no lugar de Rafael Vaz. E o Flamengo, com mais movimentação do meio para frente, voltou bem melhor no segundo tempo.

Logo aos dois minutos, após falta levantada por Everton Ribeiro, Willian Arão desviou de cabeça e acertou a trave. Depois, aos nove, Paquetá bateu falta com perigo e quase acertou o ângulo. E, aos dez, não teve jeito: Márcio Araújo deu bom passe, Vinicius Junior ganhou na corrida da marcação e tocou na saída de Felipe. Foi o segundo gol da promessa de 17 anos, já negociada com o Real Madrid, com a camisa do Flamengo.

E o lance decisivo animou de vez a jovem estrela. Vinicius Junior se tornou mais perigoso após o gol, criou boas jogadas e ainda marcou o segundo aos 29, quando recebeu de Paquetá, novamente ganhou na corrida, driblou Felipe e só empurrou para as redes. Um bonito gol para coroar sua atuação, saudar Rueda e devolver a confiança ao Flamengo.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 x 0 ATLÉTICO-GO

FLAMENGO - Diego Alves; Pará, Réver, Rhodolfo e Rafael Vaz (Renê, depois Rodinei); Márcio Araújo, Willian Arão e Everton Ribeiro; Geuvânio (Diego), Lucas Paquetá e Vinicius Junior. Técnico: Reinaldo Rueda.

ATLÉTICO-GO - Felipe; Jonathan (André Castro), Gilvan, William Alves e Bruno Pacheco; Igor, Paulinho, Andrigo (Breno Lopes), Jorginho e Diego Rosa (Luiz Fernando); Walter. Técnico: João Paulo Sanches.

GOLS - Vinicius Junior, aos dez e aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques(PR/Fifa).

CARTÕES AMARELOS - Márcio Araújo e Vinicius Junior (Flamengo); Andrigo, Igor e Jonathan (Atlético-GO).

RENDA - R$ 319.740.

PÚBLICO - 5.969 pagantes (7.082 presentes).

LOCAL - Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

