Vinicius Jr marca, Rodrygo faz em estreia oficial e Real assume ponta do Espanhol

Graças a gols marcados pelos atacantes brasileiros Vinicius Junior e Rodrygo, que balançou as redes logo depois de substituir o seu compatriota, o Real Madrid venceu o Osasuna por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Espanhol.

Com o triunfo obtido em casa, o time comandado por Zinedine Zidane passou a contabilizar 14 pontos e ficou um à frente do Atlético de Madrid, vice-líder, que em duelo encerrado um pouco mais cedo derrotou o Mallorca por 2 a 0, fora de casa.

O Real também foi beneficiado pelo tropeço do Athletic Bilbao, que não passou de um empate por 1 a 1 com o Leganés, atuando como visitante em outro duelo do dia, e caiu do topo da tabela para a terceira posição, com 12 pontos.

Escalado com os brasileiros Eder Militão na zaga, Casemiro no meio-campo e Vinicius Junior no ataque, o time madrilenho abriu o placar com o último deles marcando aos 35 minutos do primeiro tempo no Santiago Bernabéu.

Depois de o Real desperdiçar uma ótima oportunidade de fazer um gol com Jovic e Kroos assustar o goleiro adversário em uma finalização de fora da área, o ex-atacante do Flamengo recebeu passe do volante alemão no lado esquerdo do ataque e, de fora da área, bateu colocado por cima de Ruben Martinez para fazer um golaço.

Na etapa final, Zidane resolveu trocar Vinicius Junior por Rodrygo aos 25 minutos. E já aos 26, a estrela do ex-jogador do Santos brilhou em sua primeira jogada na partida. Após ser acionado pela esquerda, ele invadiu a área, se livrou da marcação de um defensor com um drible para o meio e bateu no canto esquerdo baixo de Ruben Martinez para garantir o 2 a 0.

Este foi o primeiro jogo oficial do atacante de apenas 18 anos pelo Real. E o jovem quase marcou outro gol em sua estreia neste Espanhol aos 41 minutos, quando Jovic desviou uma cobrança de escanteio e o brasileiro completou para a bola sair com perigo pela linha de fundo. Isso ocorreu pouco depois da entrada do meia colombiano James Rodríguez, de volta ao clube após duas temporadas emprestado ao Bayern de Munique, que substituiu Valverde e teve pouco tempo para mostrar serviço em campo.

Já na vitória do Atlético de Madrid, o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa abriu o placar da vitória sobre o Leganés aos 26 minutos do primeiro tempo e o português João Félix assegurou o 2 a 0 ao balançar as redes na etapa final. A derrota deixou o time da casa na lanterna da tabela, com dois pontos.

No outro duelo disputado nesta quarta-feira pela sexta rodada do Espanhol, o Valencia empatou por 3 a 3 com o Getafe, atuando como mandante, e amarga a 13ª posição da tabela, com seis pontos. O time valenciano chegou a abrir 3 a 1 no placar já no primeiro tempo, com dois gols de Maxi Gomez, mas Jason e Angel Rodriguez marcaram por duas vezes em um intervalo de apenas três minutos na segunda etapa e asseguraram a igualdade. O resultado levou os visitantes aos sete pontos, na 10ª colocação.