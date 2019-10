Viñales lidera treinos livres da etapa australiana da MotoGP e Márquez é sexto

O espanhol Maverick Viñales começou na frente o fim de semana da etapa da Austrália da MotoGP, a 17ª das 19 previstas para a temporada 2019. Nesta sexta-feira, o piloto da Yamaha liderou as duas sessões de treinos livres realizadas no circuito de Phillip Island.

Viñales venceu a corrida australiana em 2018 e nesta temporada ocupa o quarto lugar na classificação do campeonato, vencido antecipadamente pelo também espanhol Marc Márquez, da Honda. E nesta sexta-feira, após liderar a primeira atividade do dia com a marca de 1min38s957, sob chuva, aproveitou que a pista secou para cravar o melhor tempo do dia, com 1min28s824, na sessão vespertina (no horário australiano).

O italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, está próximo de assegurar o vice-campeonato da MotoGP em 2019 e foi quem mais se aproximou de Viñales, com o tempo de 1min29s320. Ele teve vantagem mínima, de apenas 0s005 para o terceiro colocado, o britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda.

A apenas 0s002 de Crutchlow, veio o italiano Danilo Petrucci, na quarta posição, à frente do australiano Jack Miller, da Pramac Ducati, com 1min29s344. Márquez assegurou o sexto lugar no fim da atividade, com a marca de 1min29s421, e o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, terminou em sétimo, com 1min29s436.

A relação dos dez primeiros colocados dos treinos livres de sexta-feira foi completada, em ordem, pelo espanhol Alex Rins, da Suzuki, pelo italiano Franco Morbidelli, da SRT Yamaha, e pelo também espanhol Aleix Espargaró, da Aprilia Gresini.

Além dos treinos livres, os pilotos foram a pista nesta sexta-feira para a realização de um teste de 20 minutos para desenvolvimento dos pneus da Michelin para a temporada 2020 da MotoGP.

O treino de classificação da etapa australiana está agendado para 1h05 (horário de Brasília) deste sábado. E a corrida em Philip Island tem largada prevista para 1 hora do domingo.