Viñales crava pole da MotoGP em Le Mans e Rossi largará em segundo

O espanhol Maverick Viñales conseguiu sua segunda pole position na temporada da MotoGP neste sábado, ao ser o mais veloz no treino de classificação para a etapa de Le Mans, que será disputada no domingo. Após largar na frente na estreia, no Catar, o piloto da Yamaha repetirá o feito na França e terá a vantagem sobre o italiano Valentino Rossi, que sairá em segundo. A terceira posição ficou com o surpreendente francês Johann Zarco.

Viñales foi o único piloto a andar abaixo de 1min32s neste sábado e completou sua melhor volta em 1min31s994. Foi o suficiente para colocá-lo à frente do multicampeão Valentino Rossi, seu colega de equipe, que teve como melhor marca 1min32s100. Zarco veio logo atrás, com 1min32s229.

Melhor para a Yamaha, que viu seus dois pilotos conseguirem vantagem confortável para o outro nome que briga pelo título da MotoGP no momento. O espanhol Marc Márquez não viveu um dia feliz em Le Mans, teve 1min32s493 como melhor tempo e precisará suar para lutar pelo triunfo no domingo, uma vez que largará em quinto.

Vencedor da etapa da Espanha, a última disputada na categoria, Dani Pedrosa viveu dia para esquecer, não se classificou para o Q2 e largará somente em 13.º. Já o também veterano Jorge Lorenzo foi ainda pior e sairá somente na 16.ª colocação.

Com o asfalto úmido e muito frio em algumas zonas, os pilotos tiveram dificuldades para domar as motos e, por isso, aconteceram muitas quedas. Márquez caiu duas vezes neste sábado e ainda evitou uma terceira ida ao chão na reta final da atividade. Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Jonas Folger também sofreram tombos durante o treino.

Mas a queda mais impressionante foi a do australiano Jack Miller. No meio do treino, o piloto da Honda perdeu o controle de sua moto, foi em direção ao muro de proteção e, pouco antes de se chocar com ele, viu sua moto impulsioná-lo para frente girando várias vezes no ar e por muito pouco não batendo em uma barreira de pneus. Apesar do susto, Miller não se feriu com gravidade.

Com 62 pontos, Valentino Rossi lidera a temporada após quatro provas e tenta mais um título na MotoGP, mas vê de perto Maverick Viñales, com 60, em busca da primeira conquista. Marc Márquez vem logo atrás, com 58, e também está na luta pelo tetracampeonato. A etapa de Le Mans da Moto GP está marcada para este domingo, às 9 horas (de Brasília).

