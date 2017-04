Viñales aproveita queda de Márquez na Argentina e vence de novo na MotoGP

O espanhol Maverick Viñales voltou a vencer na temporada 2017 da MotoGP. Após ganhar a prova de abertura, realizada no Catar, o espanhol da Yamaha ampliou o seu ótimo começo de campeonato ao triunfar na etapa da Argentina, realizada no Autódromo Termas de Río Hondo, em Santiago del Estero.

A vitória de Viñales foi assegurada especialmente por causa de um vacilo de Marc Márquez. O espanhol da Honda havia garantido a pole position na sessão de classificação do último sábado e sustentou a liderança na largada. Depois, foi abrindo ótima vantagem na primeira posição, mas sofreu uma queda, arruinando a sua prova.

Já Viñales teve ótimo desempenho. O espanhol largou apenas da sexta colocação, mas foi ganhando posições até colar no britânico Cal Crutchlow e ultrapassá-lo, assumindo a segunda posição. Depois, ainda herdou a liderança com a queda de Márquez na quarta volta.

Já Crutchlow não conseguiu sustentar o seu lugar no pódio e também perdeu a sua posição para o italiano Valentino Rossi, que assim garantiu a dobradinha da Yamaha na prova argentina, ficando a 2s915 de Viñales. Assim, o britânico da LCR Honda precisou se contentar com a terceira posição.

O espanhol Álvaro Bautista, da Ducati, veio logo depois, em quarto lugar, seguido pelo francês Johann Zarcco, da Yamaha Tech3, principal surpresa da prova na Argentina após largar apenas da 14ª colocação, seguido do seu companheiro de equipe, o alemão Jonas Folger.

A relação dos dez primeiros colocados da prova deste domingo foi completada, em ordem, pelo italiano Danilo Petrucci, da Ducati, pelo britânico Scott Redding, da Pramac Ducati, pelo australiano Jack Miller, da Marc VDS Honda, e pelo checo Karel Abraham, da Aspar Ducati. Os espanhóis Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa e o italiano Andrea Dovizioso se envolveram em acidentes e não completaram a corrida argentina.

Após duas provas, Viñales lidera o campeonato com 50 pontos, 14 a mais do que Rossi. A próxima corrida do campeonato será a 23 de abril, a etapa das Américas, em Austin.

