Villarreal surpreende Atlético de Madrid e esquenta luta pela Liga dos Campeões

Em um jogo emocionante, nesta terça-feira, o Villarreal surpreendeu o Atlético de Madrid, no estádio Vicente Calderón, ao vencer por 1 a 0 com um gol marcado nos minutos finais da partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. No duelo das duas melhores defesas da competição, o goleiro do Villarreal, Andres Fernandes, foi o grande destaque da partida.

A vitória fez o Villarreal, na quinta posição no Espanhol, com 60 pontos, se aproximar do Sevilla, quarto colocado, com 65, na luta por um lugar na Liga dos Campeões da Europa. Neste momento, o time de Sevilha detém a vaga. O Villarreal estaria garantido na Liga Europa.

Já o derrotado Atlético de Madrid estacionou nos 68 pontos, perdendo uma chance de encostar nos dois primeiros colocados do campeonato, Barcelona e Real Madrid, ambos com 75. E fica em situação desconfortável em relação ao Sevilla na tabela. Apenas três pontos os separam e o rival ainda jogará nesta rodada - contra o Celta.

O primeiro tempo foi de domínio da equipe de Madri. Mas, apesar de ter as melhores oportunidades, o Atlético não conseguiu abrir o placar. Aos 10 minutos, um erro da defesa do Villarreal quase resultou no primeiro gol do Atlético. O goleiro Andres Fernandez apareceu pela primeira vez, defendendo um chute de fora da área. Aos 31, o francês Griezmann chegou com velocidade e chutou forte da entrada da área para outra grande defesa do goleiro adversário.

Na segunda etapa, aos 8 minutos, mais uma intervenção importantíssima de Andres. Gaitan aproveitou um contra-ataque e chegou sozinho na frente do goleiro, que salvou a equipe do Villarreal. Aos 23, o brasileiro Filipe Luis perdeu a chance de abrir o marcador ao finalizar com o pé direito - ele é canhoto - uma bola que sobrou dentro da área.

A surpresa veio aos 36 minutos. Soriano aproveitou um cruzamento que veio da direita do ataque, feito por Bakambu - que ganhou uma dividida com lateral-esquerdo brasileiro Filipe Luis -, e fez o gol da equipe visitante que calou o Vicente Calderón.

Na próxima rodada, o Atlético de Madrid vai até as Ilhas Canárias enfrentar o Las Palmas, 13º na tabela do Espanhol, enquanto o Villarreal receberá o Sporting Gijón, que está na zona de rebaixamento da liga(18º).

OUTROS JOGOS - Nesta terça, outros dois jogos foram realizados pela 34ª rodada do Espanhol. Sporting Gijón e Espanyol empataram em 1 a 1 no estádio El Molinón, nas Astúrias. O resultado não foi bom para ambos. O Sporting Gijón segue muito ameaçado de rebaixamento, com 24 pontos, três atrás do Leganés, a primeira equipe fora da zona da degola da competição. Já o Espanyol, com 50 pontos, perdeu a chance de ultrapassar o Eibar, atual 8ª colocado, e encostar nas equipes que lutam por uma vaga na Liga Europa.

O Granada, vice-lanterna da liga, perdeu em casa para o Málaga por 2 a 0, e segue com apenas 20 pontos, praticamente sem chances de escapar do descenso. Com a vitória, o Málaga chegou aos 39 pontos e ocupa a 14ª colocação, mesma pontuação do Las Palmas (13º), que ainda joga na rodada - nesta quarta, enfrenta o Leganés, fora de casa.

