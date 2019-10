Vila Jacy ganha ‘nova’ praça com revitalização e comunidade comemora

Os 5,7 mil moradores da Vila Jacy ganharam mais um espaço de esporte e lazer neste sábado (19). A Praça “Benedito Granja”, que homenageia um dos moradores mais antigos do bairro foi totalmente revitalizada.

O espaço agora conta com luzes de LED, academia ao ar livre e playground para as crianças. A reforma foi feita em parceria com o vereador Valdir Gomes, que solicitou as melhorias à Prefeitura.

Dona Nadir Duarte Nábia, de 82 anos, mora em frente à Praça. Ela conta que o local esta abandonado e agora é frequentado pela comunidade que usufruiu que cada beneficio.

“Estávamos esperando há anos por essa reforma. Tínhamos até medo de vir aqui, agora da para ocupar o espaço. Eu mesma vou começar a fazer aula aqui. Já estou sonhando com uma pista de caminhada. Fique muito animada com a expectativa da instalação, que o prefeito falou”, disse

Já a dona Sandra Mara da Silva, de 59 anos, que mora há uma quadra da Praça, disse que o local está 100% melhor.

“Aqui era muito vandalismo. Agora dá pra vim fazer zumba, funcional, alongamento… Agora as famílias saem de casa. Agora dá para frequentar o lugar”, afirmou.

O prefeito Marquinhos Trad falou da parceria com o legislativo para a reforma da praça e disse que irá fazer um estudo para viabilizar a puista de caminhada, tão pedida pela comunidade.

“Vou pedir para fazer um levantamento técnico, verificar os recursos e as possibilidades que a gente tem. Quando me pediram a troca da iluminação eu falei: vamos fazer! Quando pediram ajuda na reforma, juntamente com alguns aparelhos com outros que ele já haviam comprado, eu disse: é possível. O tablado acredito que seja possível sim colocar, para a professora ministrar suas aulas”, afirmou sobre os pedidos da comunidade.

O vereador Valdir Gomes contou que quando inaugurou a praça anterior, havia pedido por, e agora com apóia da Prefeitura, está entregando a praça.

“Aqui era um ponto que a comunidade não tinha como usar, agora as pessoas voltaram para a praça. Em nome da comunidade quero agradecer o carinho que o prefeito tem prestado em todas as regiões e peço em nome de todos o tablado para as aulas de dança e a pista de caminhada para a terceira idade”, disse.

Presidente da Associação de moradores da Vila Jacy e Bandeirantes, Sebastião da Silva, agradeceu à prefeitura pela obra.

“Agradeço imensamente ao nosso prefeito Marquinhos Trad por esta obra maravilhosa”, finalizou.