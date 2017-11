Vídeo mostra Clayson cuspindo em Felipe Melo em confusão no clássico do Itaquerão

No intervalo do clássico entre Corinthians e Palmeiras, no último domingo, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, Felipe Melo e Clayson se envolveram em uma confusão antes dos jogadores irem para os vestiários no intervalo. Nesta segunda-feira, o volante palmeirense quebrou o silêncio compartilhando um vídeo sobre o que o teria motivado a jogar a sua munhequeira em direção ao atacante corintiano.

"Cuspindo?!! Que coisa feia! Tem idade para ser meu neto. Vai ver que é mal de família", postou o volante, em resposta a um conselheiro palmeirense que publicou o vídeo no Twitter.

Depois da partida, Clayson comentou a confusão: "Ele jogou a munhequeira em mim, mas não sei o que passa na cabeça dele e nem quero saber... Ele gosta de aparecer. A rapaziada separou ali e acabou morrendo", afirmou, em entrevista para a TV Globo.

Nesta segunda-feira, a mulher de Felipe Melo publicou nas suas redes sociais uma mensagem defendendo o marido, voltada ao fato do jogador não estar sendo escalado para as partidas. Apesar da confusão, o volante do Palmeiras não entrou no jogo vencido por 3 a 2 pelo Corinthians.

O árbitro da partida, o gaúcho Anderson Daronco, não registrou o incidente entre Felipe Melo e Clayson na súmula. Mas os jogadores ainda podem ser punidos se forem denunciados pela Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), que costuma usar imagens de TV ou internet para fazer as denúncias.