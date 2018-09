Vídeo exibe agente pagando para sócio votar pelo impeachment de Peres no Santos

O empresário de jogadores Henrique Oliveira foi flagrado, em um vídeo revelado nesta quarta-feira, oferecendo dinheiro a um sócio do Santos para que o mesmo pudesse votar a favor do impeachment do presidente do clube, José Carlos Peres, em uma votação que ocorrerá neste sábado.

O vídeo, gravado pelo próprio sócio com uma pequena câmera escondida na última sexta-feira, foi divulgado nesta quarta pelo site globoesporte.com e mostra o autor da gravação recebendo R$ 250 em dinheiro do empresário. O valor em seguida foi usado pelo sócio, inadimplente com o Santos, para pagar R$ 243 que ele estava devendo ao clube e, assim, ficar apto para poder participar da votação deste final de semana.

Na gravação, o empresário pede que o sócio lhe traga a nota fiscal, com a comprovação do pagamento, e promete camisas do Santos e ingressos de camarote supostamente em troca do voto favorável ao impeachment de José Carlos Peres. Essa promessa ocorreu depois que o associado filmou a sua própria ida até a tesouraria da Vila Belmiro para quitar a sua dívida com o clube.

Logo em seguida, o sócio deixou o estádio e se encontrou com Henrique Oliveira em um local combinado entre os dois anteriormente e onde devolveu R$ 7 de troco ao empresário. Após comprovar o pagamento da dívida por parte do associado, o empresário diz a ele: "Nós vamos ganhar. Depois, quando precisar de camisa, qualquer coisa, ver jogo de camarote, você me fala. Nós temos que tirar eles (integrantes da atual gestão de Peres) só".

Procurado pelo Estado na empresa Art Sports, onde trabalha atualmente, para comentar o seu envolvimento neste caso, Henrique Oliveira não foi encontrado. Por telefone, um funcionário do local informou à reportagem que o empresário estava em férias. O agente, porém, já admitiu ter quitado dívidas de outros sócios inadimplentes do Santos para que os mesmos possam estar aptos para votar pelo impeachment de Peres neste sábado.

DENÚNCIA E CRISE POLÍTICA - A revelação deste vídeo ocorreu depois de a diretoria do Santos ter anunciado, na última sexta-feira, que realizou uma denúncia à Polícia Civil apontando supostas fraudes envolvendo sócios do clube. De acordo com nota oficial divulgada pela atual gestão santista, "mais de 500 nomes" estão em condição suspeitas e teriam direito a voto.

"Lamentavelmente dois movimentos estranhos foram percebidos no cadastro dos sócios, visando dar possibilidade de votos a pessoas que não a tinham. Ambos os movimentos foram descobertos essa semana, analisados com cuidado e serão entregues à Polícia Civil de Santos na manhã desta sexta-feira", afirmou um trecho da nota oficial do clube, que pediu pela realização de uma investigação para determinar se foram cometidos crimes.

"No total, mais de 500 nomes estão em condições suspeitas, e por isso a direção do clube, com todas as provas e testemunhas, irá pedir abertura de inquérito policial para apurar a possível prática dos delitos de estelionato e falsidade ideológica", acrescentou o Santos, naquela ocasião.

Em forte crise política, o Santos terá o futuro do seu atual presidente definido nesta votação de sábado, que foi agendada após a aprovação de pareceres pelo Conselho Deliberativo do clube. Peres foi eleito presidente em dezembro de 2017, com um mandato de três anos. O dirigente, porém, está rompido com o seu vice, Orlando Rollo. E eles trocaram acusações recentemente, evidenciando o cenário de conflito interno vivido hoje na Vila Belmiro.