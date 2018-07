Victor lamenta perdas e vê Grêmio e Palmeiras como duros testes para Atlético-MG

O time do Atlético Mineiro que vai enfrentar o Grêmio nesta quarta-feira, em Porto Alegre, na retomada do Campeonato Brasileiro, será bem diferente daquele que o conduziu até a segunda posição do torneio nacional antes da pausa para a realização da Copa do Mundo. O elenco perdeu peças importantes, como o atacante Róger Guedes, vendido pelo Palmeiras ao Shandong Luneng, e ainda viu o volante Gustavo Blanco sofrer uma grave lesão que o impedirá de atuar no restante da temporada. O goleiro Victor reconheceu que as baixas preocupam a torcida, mas assegurou que a equipe poderá seguir atuando em alto nível.

De junho para cá, além de Róger Guedes, que deixou o clube como artilheiro do Brasileirão, o Atlético-MG também perdeu Otero e Bremer, além dos reservas Giovanni, Yago e Arouca. Victor, porém, deposita confiança nos vários jogadores contratados pela diretoria: Chará, David Terans, Denílson, Edinho, José Welison e Leandrinho.

"É inegável que o grupo e a torcida sintam a perda do artilheiro do campeonato, que vinha fazendo um trabalho magnífico aqui. Mas, no futebol, não há tempo para lamentações, o tempo é de trabalho e de adaptar da melhor forma possível os jogadores que chegaram. Tentar, através do trabalho e do diálogo, dar confiança a esses jogadores. Foram contratações importantes, jogadores que têm muito potencial e são competitivos. Acho que, em termos de entrega e em termos técnicos, vão agregar bastante, mesmo com algumas perdas importantes como do próprio Róger e do Gustavo Blanco, que vinha fazendo uma grande temporada e se lesionou", disse.

Em segundo lugar no Brasileirão a quatro pontos do líder Flamengo, o Atlético-MG fará dois duelos complicados nos próximos dias. Além de encarar o Grêmio, atual campeão da Copa Libertadores e em quinto lugar no torneio nacional, terá péla frente o sexto Palmeiras no domingo, também fora de casa. Para Victor, esses desafios servirão para testar o poderio da equipe para a sequência da competição.

"São jogos que são divisores de água para a gente. Claro que o campeonato não se encerra depois dessas duas rodadas, mas conseguir buscar pontos fora de casa, diante de dois adversários como Grêmio e Palmeiras, seria excelente em termos de tabela e, também, no que diz respeito a ganho de confiança. Então, conseguindo bons resultados nesses jogos, o nível de confiança vai subir, o time vai crescer e isso será muito importante para a sequência da competição", acrescentou.