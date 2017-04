Vettel volta a liderar treino livre no Bahrein e Hamilton fica em 5º; Massa é 7º

Em uma nova demonstração de que neste ano deverá brigar diretamente pelo título, Sebastian Vettel liderou o segundo treino livre do GP do Bahrein de Fórmula 1, nesta sexta-feira, no circuito de Sakhir, onde horas mais cedo já havia cravado o melhor tempo dos primeiros trabalhos de pista visando a disputa da prova deste domingo. Já o inglês Lewis Hamilton, que está empatado com o alemão na ponta do Mundial, voltou a ter desempenho discreto ao fechar o dia na quinta posição com a sua Mercedes.

Após liderar com folga a sessão livre inicial, o piloto da Ferrari desta vez assegurou a ponta de forma apertada ao cravar a sua melhor volta em 1min31s310. Ele foi seguido de muito perto pelo finlandês Valtteri Bottas, segundo colocado pela Mercedes ao cronometrar 1min31s351.

Muito próximo dos dois primeiros também ficou o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, que marcou 1min31s376 para garantir o terceiro lugar. Ou seja, os três mais rápidos do dia andaram em uma faixa de tempo separada por apenas 0.066s.

Já o brasileiro Felipe Massa, que abriu o dia com um bom quinto lugar, terminou os trabalhos fechados já no horário noturno no Bahrein com a sétima posição. Ele foi o primeiro piloto a andar fora da casa de 1min31s. Ele fez a melhor das 37 voltas que percorreu nesta segunda sessão em 1min32s079.

Desta forma, Massa também foi superado neste treino pelo finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, que se colocou logo à frente de Hamilton, na quarta posição, com o tempo de 1min31s478, e também pelo alemão Nico Hülkenberg, sexto pela Renault, com 1min31s883.

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, que havia aberto o dia com uma boa terceira posição, fechou a sexta-feira apenas na oitava colocação com a marca de 1min32s245. O francês Romain Grosjean, da Haas, foi o nono colocado, enquanto o russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, fechou o Top 10.

Mais uma vez líder do grupo dos dez primeiros colocados, Vettel chegou a enfrentar problemas neste segundo treino depois que o seu carro sofreu um completo apagão e parou na pista antes de o alemão tentar dar início à sua primeira volta lançada. Em seguida, o monoposto precisou ser levado aos boxes, onde os mecânicos realizaram reparos e liberaram novamente a Ferrari para a pista para o alemão dar continuidade às voltas de simulação de corrida, assim como já estava planejado.

Mesmo com o problema inesperado, o tetracampeão mundial conseguiu percorrer um total de 29 voltas, apenas cinco a menos do que do seu companheiro de equipe, Raikkonen, que amargou a última colocação do primeiro treino do dia após se ver obrigado a abandonar a sessão de forma precoce por causa de um superaquecimento do motor de seu carro.

Hamilton, por sua vez, voltou a exibir um desempenho abaixo do esperado e ainda se envolveu em um incidente com Hülkenberg após ter saído dos boxes de pneus supermacios em busca de voltas rápidas. Ele perdeu tempo atrás do piloto alemão e precisou desacelerar de forma abrupta em um trecho de baixa velocidade do circuito, em episódio que está sendo investigado pelos comissários da prova.

Já o espanhol Fernando Alonso, que havia aberto os treinos com um bom oitavo lugar, tendo em vista as limitações do carro da McLaren, fechou a sexta-feira apenas em 14º. E pior sorte ainda teve o seu companheiro de equipe, o belga Stoffel Vandorne, que teve problemas com o seu carro e terminou na última posição.

O terceiro e último treino livre do GP do Bahrein será às 9 horas (de Brasília) deste sábado, quando a sessão classificatória para o grid de largada começa às 12 horas, mesmo horário da corrida deste domingo, quando ocorrerá a terceira etapa do Mundial de Fórmula 1 de 2017.

