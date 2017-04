Vettel vence GP do Bahrein e se isola na liderança da F1

Sebatian Vettel aproveitou todas as oportunidades que teve, não deu chances para Lewis Hamilton, e venceu o GP do Bahrein, a terceira corrida da temporada 2017 de Fórmula 1. A prova, realizada neste domingo de Páscoa, começou melhor para o alemão desde a largada, quando ultrapassou o britânico da Mercedes para assumir a segunda colocação. Depois, adotando uma estratégia inteligente e contando com uma punição do tricampeão, Vettel rumou tranquilo para a segunda vitória no ano, se isolando na liderança do Mundial de Pilotos. Após pagar a penalização, Lewis bem que tentou ir à caça do rival, mas o melhor que conseguiu foi o segundo lugar, com o companheiro Valtteri Bottas em terceiro. Felipe Massa, que largou em oitavo e chegou a ser quarto, terminou a prova em sexto.

Com o triunfo, Vettel chegou à 44ª vitória na carreira, sendo a quinta pela escuderia italiana. O resultado também fez com que o alemão pulasse para a ponta da tabela do campeonato, com 68 pontos, contra 61 do britânico. A Ferrari também superou a Mercedes no Mundial de Construtores, por apenas um ponto (102 contra 99).

A corrida foi decidida com a entrada do safety car, após um incidente envolvendo Lance Stroll e Carlos Sainz, que bateram na primeira curva do Circuito de Sakhir. Com o carro de segurança na pista, diversos pilotos foram para os boxes. Como as Mercedes rumaram juntas para o pit, Hamilton precisou dar uma "segurada" no ritmo para dar tempo de o time trocar os pneus de Bottas e se reorganizar para receber o britânico. Ao fazer isso, no entanto, acabou atrapalhando Daniel Ricciardo e foi punido com 5s pela direção de prova. A penalização acabou com as chances do britânico de alcançar Vettel, que terminou a prova a quase 7s do rival.

Felipe Massa largou muito bem, ganhou duas posições e pulou para o sexto lugar, superando Ricciardo e Raikkonen. O piloto chegou a ser quarto e protagonizou uma bela briga com o finlandês da Ferrari. Conforme seus pneus foram sofrendo com o desgaste do abrasivo asfalto de Sakhir, Felipe começou a perder rendimento e posições, terminando a corrida na sexta colocação.

A Fórmula 1 retorna daqui a duas semanas, em Sochi, para o GP da Rússia. O primeiro treino livre será realizado às 5h (horário de Brasília) do dia 28 de abril, com transmissão do SporTV. A Globo transmite a corrida, ao vivo, às 9h de domingo, dia 30 de abril. O GloboEsporte.com acompanha todas as atividades em tempo real.

Classificação final da prova

Fernando Alonso foi o único piloto da McLaren a disputar o GP do Bahrein. Stoffel Vandoorne sequer largou, com problemas no motor do seu carro.

Max Verstappen ia bem na prova, depois de ter ganho duas posições na largada. Mas um problema nos freios fez com que o holandês precisasse abandonar a corrida.

Destaque para Pascal Wehrlein, que fez sua primeira corrida do ano apenas no Bahrein e conseguiu um expressivo 11º lugar. Seu companheiro, Marcus Ericsson, acabou abandonando a prova, mas seguia em 15º antes de sofrer com um problema no câmbio.

Como foi a largada?

Bottas largou bem e manteve a ponta. Hamilton foi superado por Vettel e caiu para a terceira colocação. Felipe Massa também partiu muito bem e ganhou duas posições, pulando para sexto. Ricciardo foi outro que teve bom início de prova, caindo da quarta para a quinta colocação. Kimi Raikkonen também sofreu na largada, caindo duas colocações e ficando em sétimo.

