Vettel supera Hamilton e lidera primeiro treino livre do GP de Abu Dabi

Sebastian Vettel liderou nesta sexta-feira o primeiro treino livre do GP de Abu Dabi de Fórmula 1. O alemão da Ferrari se garantiu na ponta ao superar por muito pouco o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, que conquistou o tetracampeonato mundial por antecipação e agora luta para fechar o campeonato com uma boa corrida nesta prova final da temporada.

Vettel cravou o tempo de 1min39s006 nos minutos finais do treino para ficar na liderança, enquanto Hamilton percorreu a sua melhor volta em 1min39s126 para terminar em segundo lugar. Os dois andaram próximos em uma sessão livre realizada sob clima quente na pista do circuito Yas Marina, sendo que o holandês Max Verstappen, da Red Bull, também ficou muito perto dos dois primeiros colocados ao assegurar a terceira posição com a marca de 1min39s154.

Tetracampeão mundial como Hamilton, Vettel venceu a prova passada da temporada, realizada no Brasil, e espera poder fechar o campeonato com mais um triunfo antes de lutar novamente contra o inglês em 2018, quando almejarão um inédito pentacampeonato para ambos. Um deles poderá se igualar à lenda argentina Juan Manuel Fangio como segundo maior vencedor da categoria, ficando atrás somente de Michael Schumacher, que tem sete títulos.

O finlandês Kimi Raikkonen, campeão do mundo em 2007, foi o quarto colocado neste primeiro treino livre em Abu Dabi ao cronometrar 1min39s518. O veterano piloto ficou logo à frente do seu compatriota Valtteri Bottas, da Mercedes, quinto com 1min39s518.

O brasileiro Felipe Massa, que fará neste domingo a sua prova de despedida da Fórmula 1, ficou em nono lugar neste trabalho inicial de pista em Abu Dabi ao percorrer a sua melhor volta em 1min40s723. O piloto da Williams também foi superado neste treino pelo mexicano Sergio Pérez (Force India), pelo espanhol Fernando Alonso e pelo belga Stoffel Vandoorne, ambos da McLaren, que foram os respectivos sexto, sétimo e oito colocados. O australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, foi apenas o décimo.

Uma boa novidade neste primeiro treino livre em Abu Dabi foi a presença do britânico George Russell, campeão da Fórmula GP3, que conquistou um respeitável 11º lugar andando com um carro da Force India no lugar do francês Esteban Ocon.

Outro novato piloto que começa a sua caminha na Fórmula 1, o neozelandês Brendon Hartley, da Toro Rosso, foi o último colocado deste primeiro treino livre e ainda será punido com a perda de dez posições no grid de largada da prova de domingo por causa de troca de componentes do motor Renault de seu carro.

O segundo treino livre do GP de Abu Dabi começará às 11 horas (de Brasília) desta sexta-feira, mesmo horário da sessão qualificatória para o grid deste sábado e também da corrida de domingo.