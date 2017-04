Vettel lidera e Hamilton é apenas o 10º em 1º treino no Bahrein; Massa fica em 5º

Empatado com Lewis Hamilton na liderança do Mundial de Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel saiu na frente do rival no primeiro treino livre do GP do Bahrein. O piloto da Ferrari liderou o trabalho inicial de pista no circuito de Sakhir com folga ao cravar o tempo de 1min32s697, enquanto o inglês da Mercedes foi apenas o décimo colocado, com a lenta marca de 1min34s636.

Vencedor da prova que abriu a temporada, na Austrália, e depois segundo colocado na China, Vettel foi meio segundo mais rápido do que o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, que garantiu a segunda posição ao cronometrar a sua melhor volta em 1min33s097.

Ricciardo ficou longe de ameaçar a primeira posição de Vettel, mas assegurou o segundo lugar também com boa vantagem sobre o seu companheiro de equipe, Max Verstappen. O jovem holandês conquistou a terceira colocação ao marcar 1min33s566 e também fez "comer poeira" na pista que fica no meio do deserto no Bahrein o mexicano Sergio Pérez, da Force India, que ficou em quarto ao cravar 1min34s095.

Logo atrás dos quatro primeiros colocados, por sua vez, veio o brasileiro Felipe Massa, que iniciou de forma positiva os treinos livres ao percorrer a melhor das 24 voltas que deu na pista em 1min34s246 com a sua Williams.

O brasileiro, entretanto, teve a chance de conquistar uma posição melhor na parte final do treino, mas acabou rodando na curva 10 quando tentava fazer uma volta rápida. Ele alegou que teve um problema nos freios de seu carro.

Massa, por sinal, ficou logo à frente do jovem Lance Stroll, seu companheiro de Williams, que garantiu a sexta posição ao cronometrar 1min34s322. Assim, o garoto de 18 anos superou, entre outros, o espanhol Fernando Alonso, oitavo colocado com a sua McLaren ao marcar 1min34s372. Entre estes dois pilotos ficou o canadense Esteban Ocon, da Force India, que cronometrou 1min34s332.

Já o francês Romain Grosjean, da Haas, assegurou o nono lugar com a marca de 1min34s564, ficando logo à frente de Hamilton, que fechou o Top 10. O finlandês Valtteri Bottas, novo parceiro de equipe do inglês na Mercedes, foi apenas o 14º, tendo sido superado também pelo russo Daniil Kvyat (Toro Rosso), pelo alemão Nico Hulkenberg (Renault) e o belga Stoffel Vandoorne (McLaren), respectivos 11º, 12º e 13º colocados.

MOTOR DEIXA RAIKKONEN NA MÃO - A Ferrari não teve apenas motivos para comemorar neste primeiro treino livre no Bahrein. O finlandês Kimi Raikkonen deu apenas seis voltas com seu carro e precisou deixar a sessão de forma precoce por causa de um problema no motor turbo do seu monoposto, que superaqueceu.

Por causa do problema, o carro precisou sair guinchado de volta para os boxes e o campeão mundial de 2007 viu seu treino terminar a 52 minutos do final. Decepcionado, ele também precisou pegar carona em uma lambreta vermelha que o buscou perto da curva 13, onde sua Ferrari parou.

Assim, Raikkonen terminou este primeiro treino livre em último lugar, sem conseguir cravar uma única volta rápida nesta sessão no qual as temperaturas chegaram a atingir 41ºC e a da pista bateu nos 55ºC.

O segundo treino livre do GP do Bahrein está marcado para começar às 12 horas (de Brasília) desta sexta-feira, mesmo horário do treino de classificação deste sábado e da largada da corrida de domingo. A terceira e última sessão livre acontece às 9 horas de sábado.

