Vettel lidera dobradinha da Ferrari e fecha dia de treinos na frente na Malásia

Na luta para alcançar Lewis Hamilton na liderança do Mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel começou bem os trabalhos de pista do GP da Malásia. O piloto alemão liderou uma dobradinha da Ferrari e fechou na liderança o primeiro dia de treinos livres da prova, nesta sexta-feira, no circuito de Sepang, em Kuala Lumpur, onde assegurou a ponta com tranquilidade ao cravar o tempo de 1min31s261.

O atual vice-líder do Mundial foi mais de meio segundo mais rápido do que o seu companheiro de equipe, o finlandês Kimi Raikkonen, que garantiu o segundo lugar da segunda sessão de treinos livres ao percorrer a sua melhor volta em 1min31s865.

Este segundo treino na Malásia acabou sendo encerrado dez minutos antes do previsto por causa de um forte acidente sofrido pelo francês Romain Grosjean, da Haas, que foi prejudicado pela abertura da tampa de um bueiro que se soltou na zebra da curva 13 do circuito malaio. Ele passou com a roda traseira direita por cima da peça de metal e isso provocou o estouro do pneu do seu carro, que rodou em seguida e bateu violentamente contra a proteção de pneus.

O piloto nada sofreu no acidente, mas a direção da prova, que já havia acionado bandeira vermelha para paralisar o treino, resolveu encerrar a sessão livre por antecipação para poder realizar os reparos neste ponto danificado do circuito.

Este segundo treino livre foi realizado com pista seca e teve tempos bem mais rápidos do que a primeira sessão do dia, ocorrida com pista molhada e que contou com dois pilotos da Red Bull conquistando as duas primeiras posições. O holandês Max Verstappen foi o líder ao marcar 1min48s962, enquanto o australiano Daniel Ricciardo, quase um segundo mais lento, veio atrás com 1min49s719.

Desta forma, sem as condições ideais para os pilotos, esse primeiro treino livre pouco serviu como referência para o que poderia acontecer na segunda sessão. O espanhol Fernando Alonso, por exemplo, abriu o dia com um terceiro lugar com a sua McLaren, antes de fechar a sexta-feira na quinta posição.

Alonso cravou o tempo de 1min32s564 para se garantir neste posto e ficou pouco atrás de Ricciardo e Verstappen, respectivos quarto e quinto colocados. O australiano desta vez superou o seu companheiro de equipe ao cronometrar 1min32s099, enquanto o holandês marcou 1min32s109.

Líder do Mundial, com 28 pontos de vantagem sobre Vettel, Hamilton terminou o dia de treinos livres com uma discreta sexta posição, com o tempo de 1min32s677, e ficou logo à frente do seu companheiro de Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, com 1min32s720.

O grupo dos dez primeiros colocados deste segundo treino livre foi fechado, nesta ordem, pelo mexicano Sergio Pérez (Force India), pelo alemão Nico Hülkenberg (Renault) e pelo francês Esteban Ocon (Force India).

Horas mais cedo, no primeiro treino livre, Raikkonen superou Vettel ao conquistar a quarta posição, deixando o alemão em quinto lugar, enquanto Hamilton ficou em sexto e Bottas foi o sétimo. Ou seja, os pilotos da Mercedes repetiram as mesmas posições nas duas sessões do dia.

MASSA VAI MAL - Felipe Massa não começou como gostaria os trabalhos de pista na Malásia. O piloto brasileiro sequer conseguiu registrar tempo de volta no primeiro treino livre por causa de um problema hidráulico de sua Williams. Poucas horas mais tarde, ele fechou o dia apenas na 12ª posição com o tempo de 1min33s394, que foi mais de dois segundos mais lento do que o cravado pelo líder Vettel.

Massa também foi superado pelo inglês Jolyon Palmer, da Renault, 11º colocado com 1min33s381. O brasileiro, ao menos, conseguiu ser melhor do que o seu companheiro de Williams, o canadense Lance Stroll, 14º com 1min33s818. O novato ficou logo atrás do belga Stoffel Vandoorne, 13º pela McLaren com 1min33s673.

Uma novidade dos treinos desta sexta-feira foi a presença do estreante francês Pierre Gasly, que não decepcionou pela Toro Rosso ao ficar em 15º lugar e superar o espanhol Carlos Sainz Jr, o 16º, também da Toro Rosso. Os dois se posicionaram logo à frente de Grosjean, que fechou o dia com o forte acidente que sofreu e foi o 17º.

O treino de classificação para definir o grid do GP da Malásia será às 6 horas (de Brasília) deste sábado, enquanto a largada da corrida ocorrerá às 4 horas de domingo, quando acontece a 15ª etapa deste Mundial de Fórmula 1.

