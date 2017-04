Vettel diz que Mercedes ainda é a favorita, mas aponta evolução da Ferrari

A vitória de Sebastian Vettel no GP da Austrália, a prova que abriu a temporada 2017 da Fórmula 1, trouxe ânimo para a Ferrari, esperançosa de interromper o domínio da Mercedes. Mas às vésperas do GP da China, marcado para o próximo domingo, em Xangai, o próprio alemão tratou de conter qualquer euforia, garantindo que ainda vê a equipe rival como a principal favorita a ganhar as provas e faturar o título mundial.

"Acho que a Mercedes ainda tem que ser a favorita, obviamente. Fizemos uma primeira corrida muito forte. Pelo menos como fazemos na equipe, é pensar em uma corrida de cada vez. Eu sei, nós sabemos que temos um bom pacote que nos coloca em um lugar forte, mas ainda há muitas coisas", afirmou o alemão.

O campeonato de 2016 não foi dos melhores para a Ferrari. A equipe não venceu sequer uma corrida e não foi superada apenas pela Mercedes, mas também pela Red Bull, ficando na terceira posição no Mundial de Construtores. Comparando a última temporada com o atual momento, Vettel apontou que a equipe italiana melhorou muito.

"Com certeza muitas coisas mudaram desde o ano passado. A equipe evoluiu. Eu acho que em geral estamos em uma posição muito melhor. As pessoas estão mais confortáveis na equipe. O trabalho que está sendo feito é muito mais direcionado e, em geral, estamos mais confiantes com a forma como trabalhamos agora e esperamos que continuemos nessa tendência para mostrar isso também na pista", comentou.

Vettel destacou, porém, que ele e a Ferrari não poderiam ter um início de campeonato melhor, aumentando a motivação para seguir trabalhando na dura tarefa de interromper a hegemonia da Mercedes e voltar a conquistar um título mundial. "Quando voltei para a fábrica, as pessoas estavam muito felizes e motivadas a trabalhar ainda mais, o que obviamente é o que precisamos. É apenas a primeira corrida, por isso não significa muito, mas com certeza, como eu disse, é a melhor maneira de começar", comentou.

Na China, Vettel conquistou uma única vitória, em 2009, quando competia pela Red Bull. O primeiro treino livre em Xangai será disputado ainda nesta quinta-feira, às 23 horas (de Brasília). A largada da segunda prova do campeonato está agendada para as 3 horas de domingo.

Veja Também

Comentários