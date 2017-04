Vettel comemora corrida perfeita e destaca 'atalho' para alcançar a vitória

O alemão Sebastian Vettel comemorou o dia perfeito neste domingo ao vencer o GP do Bahrein, a terceira etapa da temporada de 2017 da Fórmula 1. O piloto da Ferrari agradeceu à equipe por deixar o carro competitivo e também por terem acertado na estratégia ao longo da prova.

Depois de largar em terceiro lugar, Sebastian Vettel saiu mais rápido do que o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, que partiu do segundo posto do grid, e fez a ultrapassagem. Na sequência passou a pressionar o finlandês Valtteri Bottas, outro da Mercedes, o então líder.

"Logo depois da largada senti que 'sim, estamos rápidos'. Então tentei colocar o Valtteri sob pressão. Não cometemos nenhum erro. Estava difícil encostar nele nas retas. Mas aí encontramos um atalho, um pit stop que funcionou muito bem, graças a um grande trabalho", comemorou.

Sebastian Vettel ainda contou com uma punição de Lewis Hamilton, que atrasou a entrada do australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, no pit-lane e precisou parar nos boxes por 5 segundos. "O Hamilton foi uma ameaça no final da corrida, mas o carro estava um sonho hoje (domingo)", comentou.

Com a vitória, Sebastian Vettel assumiu a liderança do Mundial com 68 pontos, contra 61 de Lewis Hamilton. Apesar da vantagem, o tetracampeão da Fórmula 1 evitou falar em favoritismo no início da temporada. "É um longo ano. Ontem (sábado) fiquei um pouco chateado pela distância que ficamos da Mercedes. Mas algo dizia que se o carro estivesse bem, conseguiríamos algo bom. E foi o que aconteceu", finalizou.

A próxima prova do calendário da Fórmula 1 será no próximo dia 30 em Sochi, palco do GP da Rússia e da quarta etapa do campeonato.

