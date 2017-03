Vesnina vence Kuznetsova em final russa e conquista o Torneio de Indian Wells

Em uma longa batalha de 3h01min neste domingo, Elena Vesnina venceu Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (6/9), 7/5 e 6/4, e conquistou o título do Torneio de Indian Wells ao triunfar na final entre duas tenistas russas nos Estados Unidos.

Esse foi apenas o terceiro título de simples conquistado por Vesnina, que hoje figura na 15ª posição do ranking mundial e desbancou o favoritismo de sua compatriota, oitava colocada da WTA, que ainda amargou a sua terceira derrota em três decisões em Indian Wells - ela também foi vice-campeã do evento em 2007 e 2008.

Foi a maior conquista da carreira de Vesnina, que nunca havia passado da terceira rodada deste torneio norte-americano e nesta sua campanha eliminou a alemã Angelique Kerber, vice-líder do ranking mundial, e a ex-número 1 do mundo Venus Williams, entre outras adversárias.

E o maior feito de sua carreira veio no alto dos seus 30 anos de idade em uma final de veteranas com Kuznetsova, de 31, que acabou fracassando em sua tentativa de ganhar o seu 18º troféu de simples no circuito profissional.

Com a conquista, Vesnina receberá uma gorda premiação de US$ 1.175.500 e deverá subir duas posições no ranking nesta segunda-feira, saltando para o 13º lugar.

A decisão russa deste domingo foi marcada pela instabilidade das duas tenistas, pois a própria Vesnina teve o seu saque quebrado por sete vezes, mas Kuznetsova conseguiu ser ainda pior com o serviço na mão ao permitir que sua adversária convertesse nove de 18 break points na partida.

Essa foi também a segunda vitória de Vesnina em três jogos com a sua compatriota, que havia levado a melhor no último deles, em 2014, no Torneio de Oeiras, em Portugal. Antes disso, a campeã em Indian Wells bateu Kuznetsova no Torneio de Dubai, em 2009.

Essa foi apenas a segunda final 100% russa em Indian Wells. A outra havia acontecido em 2006, quando Maria Sharapova superou Elena Dementieva para ficar com o título.

