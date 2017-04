Verstappen supera Hamilton e Vettel e lidera último treino livre no Bahrein

O holandês Max Verstappen liderou neste sábado o terceiro e último treino livre para o GP do Bahrein de Fórmula 1, marcado para acontecer neste domingo. O jovem piloto da Red Bull garantiu a primeira posição ao cravar o tempo de 1min32s194 na melhor das apenas oito voltas que deu neste trabalho derradeiro de pista antes da disputa da sessão classificatória para o grid, marcada para começar às 12 horas (de Brasília) também deste sábado no circuito de Sakhir.

Desta forma, Verstappen também interrompeu o domínio imposto por Sebastian Vettel na última sexta-feira, quando o alemão liderou os dois primeiros treinos livres. Desta vez, o piloto da Ferrari terminou em terceiro lugar ao percorrer a melhor de suas dez voltas em 1min32s750.

O tetracampeão mundial também acabou sendo superado nesta última sessão livre por Lewis Hamilton, com quem divide a liderança deste Mundial de F-1, com 43 pontos. O inglês da Mercedes assegurou a segunda posição ao marcar o tempo de 1min32s304.

Este último treino livre, por sinal, contou com os oito primeiros colocados andando na casa dos 1min32s, sendo um deles o finlandês Valtteri Bottas, que ficou muito próximo de Vettel ao cravar 1min32s754 com sua Mercedes e garantir a quarta posição.

O brasileiro Felipe Massa, por sua vez, chegou a assumir a liderança deste treino livre em certo momento, antes de fechar a disputa em sexto lugar com o tempo de 1min32s801, ficando pouco atrás do finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, quinto colocado com a marca de 1min32s785.

Os outros dois que andaram nesta mesma toada dos seis primeiros foram o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, e o alemão Nico Hülkenberg, da Renault, respectivos sétimo e oitavo colocados com os tempos de 1min32s809 e 1min32s933.

O espanhol Carlos Sainz e o russo Daniil Kvyat, ambos da Toro Rosso, fecharam, nesta ordem, o grupo dos dez primeiros colocados deste primeiro treino livre. Já a segunda metade da tabela de tempos foi liderada pelo mexicano Sergio Pérez, 11º com a sua Force India, superando por muito o espanhol Fernando Alonso, 12º pela McLaren.

O jovem canadense Lance Stroll, de apenas 18 anos, também ficou logo à frente de um piloto da McLaren ao conquistar o 14º lugar com a sua Williams, deixando para trás o belga Stoffel Vandoorne, companheiro de Alonso na equipe inglesa.

Após a disputa do treino de classificação deste sábado, a corrida deste domingo está marcada para começar às 12 horas (de Brasília), quando será dada a largada para a terceira etapa desta temporada da Fórmula 1.

