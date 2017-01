Venus Williams vence, faz história na Austrália e pega algoz de Muguruza em semi

Aos 36 anos de idade, Venus Williams se tornou nesta terça-feira a mais velha jogadora da Era Aberta do tênis, iniciada em 1968, a conquistar uma vaga nas semifinais do Aberto da Austrália. A veterana norte-americana obteve o feito histórico ao vencer a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3), em Melbourne.

Na condição de 13º cabeça de chave deste Grand Slam, Venus não alcançava o duelo que vale vaga na decisão desta competição desde 2003, quando foi à final e acabou sendo superada na disputa pelo título pela sua irmã mais nova, Serena Williams, que nesta quarta-feira encara a britânica Johanna Konta também em busca de uma vaga na semifinal deste Aberto da Austrália.

Essa também foi a 50ª vitória de Venus no Grand Slam realizado em Melbourne, onde enfrenta o tabu de nunca ter sido campeã e onde só chegou à final em 2003. E, para voltar a ter chance de jogar a decisão após 14 anos, a norte-americana terá de superar a surpreendente compatriota CoCo Vandeweghe, que no outro jogo da chave feminina de simples disputado nesta terça-feira surpreendeu a espanhola Garbiñe

Muguruza, sétima cabeça de chave, com uma vitória por 2 sets a 0, sendo que chegou a aplicar um "pneu" sobre a adversária ao ganhar com parciais de 6/4 e 6/0.

Ao comentar seu histórico avanço à semifinal, Venus mostrou não estar satisfeita com o que já conquistou. "Eu quero ir mais longe. Não estou feliz apenas com isso, mas estou muito feliz por estar em posição para ir mais longe", ressaltou.

Nem mesmo a possibilidade de poder ter Serena, atual vice-líder do ranking mundial, em uma eventual decisão tira a confiança de Venus. "Eu tenho que acreditar (no título). Por que não deveria?", disse, para depois enfatizar: "Devo olhar através da rede e acreditar que a pessoa do outro lado merece mais? Essa não é mentalidade de como os campeões são feitos. Eu gostaria de ser campeã, em particular este ano. A mentalidade que eu entro na quadra é: 'Eu mereço isso'".

Ex-número 1 do mundo e hoje na 17ª posição do ranking, Venus teve muitas dificuldades para superar Pavlyuchenkova, hoje a 27ª colocada da WTA. A russa chegou a quebrar o saque da norte-americana por quatro vezes na partida, mas viu a sua adversária converter cinco de dez break points e levar a melhor no decisivo tie-break no segundo set para ficar com a vitória, a quarta em seis jogos entre as duas tenistas.

Já CoCo Vandeweghe, de 25 anos de idade e hoje na 35ª posição do ranking, avançou pela primeira vez à semifinal de um Grand Slam ao exibir uma grande atuação de diante de Muguruza, a atual campeã de Roland Garros. A norte-americana confirmou todos os seus saques na partida e ainda converteu quatro de 13 break points, sendo três deles no segundo set, no qual a espanhola acabou humilhada ao levar um "pneu" (6/0) em uma parcial na qual só conseguiu contabilizar duas míseras bolas vencedoras.

Será o segundo duelo de Venus contra Vandeweghe no circuito profissional. No único disputado até aqui, a veterana venceu por 2 sets a 0 no Torneio de Roma, em piso de saibro, bem diferente da quadra dura do Aberto da Austrália.

