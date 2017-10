Venus Williams é surpreendida por jovem japonesa e cai no Torneio de Hong Kong

A norte-americana Venus Williams foi surpreendida nesta quarta-feira e acabou sendo eliminada na segunda rodada do Torneio de Hong Kong. Segunda cabeça de chave da competição asiática realizada em quadras duras e atual quinta tenista do ranking mundial, a veterana de 37 anos foi derrotada pela japonesa Naomi Osaka por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, após 1h24min de duelo.

Com apenas 19 anos e hoje na 64ª posição da WTA, Naomi se garantiu nas quartas de final do torneio com o expressivo triunfo e agora terá como próxima adversária a russa Anastasia Pavlyuchenkova, sexta pré-classificada, que em outro duelo do dia superou a norte-americana Jacqueline Cako por 7/6 (7/3) e 6/1.

A jovem japonesa já havia dado bastante trabalho a Venus na última edição de Wimbledon, no qual a norte-americana eliminou a adversária na terceira rodada com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4 para avançar no tradicional Grand Slam inglês.

Neste reencontro em Hong Kong, Naomi chegou a ter o seu saque quebrado por uma vez no primeiro set, mas converteu dois de quatro de break points para fechar a parcial em 7/5. Confiante, a japonesa conquistou mais três quebras no segundo set e foi superada apenas uma vez com o serviço na mão para liquidar o jogo com um 6/2.

RADWANSKA TAMBÉM CAI - Outra com status de favorita eliminada nesta quarta-feira no torneio asiático foi a polonesa Agnieszka Radwanska, quarta cabeça de chave, derrotada de virada pela australiana Samantha Stosur com parciais de 3/6, 6/4 e 6/0.

Esse resultado, fechado com um humilhante "pneu" (6/0) no terceiro set, não pode, entretanto, ser considerado uma surpresa, pois essa foi a quarta vitória de Stosur, 43ª colocada da WTA, em cinco jogos contra Radwanska, atual 18ª.

Com o triunfo, a australiana foi às quartas de final e terá como próxima rival a ganhadora do duelo entre a tailandesa Luksika Kumkhum e a chinesa Qiang Wang, programado para acontecer nesta quinta-feira.

Outra tenista que assegurou vaga nas quartas de final em Hong Kong neste dia de duelos foi a australiana Daria Gavrilova, sétima cabeça de chave, que bateu a norte-americana Shelby Rogers por 2 sets a 1, com 6/1, 2/6 e 6/2, e terá pela frente agora a vencedora da partida entre a sua compatriota Lizette Cabrera e a dinamarquesa Caroline Wozniacki, terceira na lista de maiores favoritas.

